Deebo Samuel está indo para esta potência da AFC e possível candidato ao Super Bowl?

Tele São Francisco 49ers pode ter chegado perto de vencer o Super Bowl 58, mas os rumores comerciais fora de temporada em torno dos grandes receptores Deebo Samuel e Brandon Aiyuk estão agitados. Embora os 49ers não tenham indicado qualquer intenção de trocá-los, ambos os jogadores enfrentam situações contratuais que podem levá-los a negociar candidatos.

Brandon Aiyuk está entrando no último ano de seu contrato de estreia, enquanto Deebo Samuel tem apenas dois anos restantes em seu contrato. De acordo com Spotrac, os limites máximos de Samuel para 2024 e 2025 são substanciais, o que poderia potencialmente influenciar a decisão dos 49ers de agitar as coisas e considerar negociar um de seus principais receptores pelo preço certo.

Há especulações de que Pittsburgh Steelers poderia ser um local de pouso potencial para um jogador como Samuel. Com as recentes mudanças na escalação de quarterbacks e a saída de Diontae Johnson, os Steelers precisam de outro wide receiver para complementar a estrela em ascensão. George Pickens. O novo coordenador ofensivo dos Steelers, Artur Smithé conhecido por sua ênfase em correr a bola, tornando uma arma versátil como Samuel uma perspectiva atraente para seu ataque.

Em entrevista à ESPN, o analista da NFL Matt Miller discutiu o impacto potencial de uma negociação envolvendo Samuel, dizendo: “Os Steelers poderiam realmente se beneficiar ao adicionar um craque dinâmico como Deebo Samuel ao seu ataque. Sua capacidade de contribuir no jogo de passes, correndo jogo, e times especiais dariam um impulso significativo à sua nova unidade ofensiva.”

Poderia Deebo Samuel pousar com os Steelers?

Por outro lado, a perspectiva dos 49ers sobre a situação foi destacada numa recente conferência de imprensa pelo GM John Lynch, que afirmou: “Valorizamos tanto Deebo como Brandon como partes integrantes da nossa equipa. Embora não tenhamos procurado activamente quaisquer negociações , sempre avaliamos oportunidades que possam beneficiar a organização no longo prazo.”

Os rumores comerciais suscitaram discussões entre fãs e analistas. Em um artigo recente para o Bleacher Report, a colunista Sarah Ellison expressou sua opinião sobre o impacto potencial de uma troca envolvendo Aiyuk, escrevendo: “A versatilidade e habilidade de jogo de Aiyuk fazem dele um alvo intrigante para equipes que buscam adicionar uma arma dinâmica ao seu ataque. Será interessante ver como os 49ers lidam com sua situação contratual e se eles decidirão explorar opções de negociação”.