EUum movimento surpreendente, Shelomi Sandersfilha de NFL lenda Deion Sanders, entrou no portal de transferências depois de completar sua temporada de calouro com o Colorado time de basquete feminino. Sanders, um guarda, tomou a decisão de buscar uma melhor opção em outro lugar, apesar de apenas um ano no Buffaloes, deixando o técnico Deion Sanders nada satisfeito.

Isso marca ShelomiA segunda transferência de John em tantos anos, tendo inicialmente iniciado sua carreira universitária na Jackson State, antiga estação de treinamento de seu pai, antes de ingressar no Colorado programa. Apesar da ligação familiar com ambas as instituições, Sanders optou por explorar novas oportunidades após um papel limitado no elenco dos Buffaloes, aparecendo em apenas cinco jogos e com média de 2,4 minutos com 0,6 pontos por jogo.

Treinador Prime, como Deion Sanders é frequentemente referido, expressou sua desaprovação pela decisão de sua filha, criticando particularmente o momento e a abordagem. Em uma entrevista recente, ele expressou preocupação com o fato de Shelomi entrar no portal de transferência sem um destino claro em mente. “Foi estúpido! É preciso formar uma equipe antes de entrar no portal”, comentou, enfatizando a importância de se ter um plano antes de fazer um movimento tão significativo.

Embora não se oponha à ideia de transferência em si, Deion Sanders enfatizou a necessidade de previsão, ecoando o sentimento do antigo conselho: “Não deixe um emprego antes de ter um emprego”. Ele enfatizou a importância de saber para onde se está indo antes de dar o salto, sugerindo que Shelomi deveria ter considerado possíveis locais de pouso antes de entrar no portal de transferência.

Treinador Prime garantiu que não vai sair do Colorado

Abordando as especulações sobre seu próprio futuro no programa do Colorado à luz da decisão de sua filha, Deion Sanders rapidamente rejeitou qualquer ideia de seguir seu exemplo. “Os filhos seguem os pais, os pais não seguem os filhos”, afirmou, reafirmando o seu compromisso com a função de treinador. O técnico Prime deixou claro que a transferência de Shelomi não tem relação com sua situação profissional, afirmando seu apoio contínuo a ela, independentemente de onde ela escolha jogar em seguida.

Apesar da sua decepção com o processo, Deion Sanders permanece firme no seu apoio às decisões de Shelomi, enfatizando a importância de lidar com as transferências com consideração cuidadosa e planeamento estratégico. Enquanto a família Sanders navega nesta transição, o Coach Prime permanece concentrado nas suas funções de treinador, não se incomodando com os desafios apresentados pela transferência da sua filha.