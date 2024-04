Deion e Shedeur Sandersestão dizendo todas as coisas certas para deixar os fãs entusiasmados com a próxima temporada de futebol universitário, enquanto o Coach Prime declara o Búfalos do Colorado fará um jogo de Bowl enquanto seu filho declara que toda a “energia negativa” se foi.

O Búfalos começou a temporada de 2023 de forma brilhante, possuindo um recorde de 4-1 após cinco jogos, mas rapidamente azedou depois que os defensores da linha ofensiva não conseguiram proteger seu quarterback, Ela portalevando-os a terminar com um recorde de 4-8.

Apesar de sua estrela QB ter arremessado mais de 3.000 jardas, ele foi demitido um recorde de 52 vezes, mostrando o quão exposto ele ficou ao longo da temporada e esta tem sido uma área chave de Lixadeiras‘ foco no recrutamento que agora parece considerar satisfatório.

“Vamos conseguir”, disse simplesmente o treinador Prime, ao ser questionado se ele e sua equipe seriam capazes de fazer um bowl game na temporada de 2024.

Lixadeiras‘ O grito de guerra veio momentos depois de seu filho declarar que a mentalidade está em um bom lugar para sua equipe nesta temporada, com toda a energia negativa desaparecendo enquanto a equipe se prepara para se esforçar e trabalhar com todo o valor.

Isso aconteceu depois que 15.000 torcedores os assistiram em Boulder para um jogo de pré-temporada de primavera, enquanto o novo time fazia sua primeira estreia no futebol juntos, em meio a muito interesse sobre o que eles seriam capazes de alcançar.

“Sinto que tiramos toda a energia negativa do edifício, então agora é apenas uma vibração positiva.” Lixadeiras disse pós-jogo. “Não é realmente reclamar.

“Temos que ir lá e jogar com a mente clara, quando todos vão querer a bola e a sua parte. No final das contas, não me importo se acabo com 150 jardas, só estou tentando vencer este ano.”

Quais são os jogos de bowl da faculdade?

Os jogos de futebol universitário da NCAA são confrontos pós-temporada disputados entre times de futebol universitário da Divisão I da NCAA Football Bowl Subdivision, no lugar de um sistema de play-off como o March Madness no basquete.

Esses jogos de bowl normalmente acontecem no final da temporada regular e oferecem uma oportunidade para as equipes competirem entre si em diferentes conferências ou divisões. Aqui está uma lista de alguns dos principais jogos de bowl: