Deion Sanders revela os únicos times em que seus filhos podem jogar na NFL

Deion Sanders assumiu Coloradodo programa de futebol e procurou refazê-lo à sua própria imagem. Depois que o hype da temporada passada acabou, Lixadeiras está trabalhando duro tentando fazer o Búfalos elegível para o bowl em 2024. Qualquer sucesso que o time tiver na próxima temporada provavelmente será graças aos dois filhos de Sanders, Ela porta e Silóbem como ameaça bidirecional Travis Caçadorque gerou alguns Troféu Heisman buzz em 2023.

Mas Sanders está tentando manter algum controle sobre seu talentoso trio quando eles deixarem o Colorado, talvez ainda neste inverno. Como tal, ele apresentou uma lista das equipes que “permitiria” Shedeur, Shilo e Travis para brincar no NFL – e a lista tem uma aparência bastante familiar.

A filha de Deion Sanders o leva para depilar as costas e ele não aguenta a dor

Sanders quer que seus filhos continuem seu legado na NFL

De acordo com Correio de Nova York, Deion forneceu a Shedeur, Shilo e Travis a escolha entre seis times aceitáveis ​​da NFL: o Philadelphia Eagles, o São Francisco 49erso Dallas Cowboyso Comandantes de Washingtono Corvos de Baltimoreou o Falcões de Atlanta.

Não se sabe exatamente que tipo de ação Deion tomaria se um (ou todos) desses três jogadores iniciasse sua carreira na NFL com um time que não está na lista – as regras da liga não têm exceção para uma lista como a que Deion tem. oferecido. Mas não demorou muito para que alguns percebessem isso dessas seis equipes, Deion se preparou para cinco delas durante sua carreira no Hall da Fama como cornerback e retornador de chute.

Shilo, o filho mais velho de Sander e um segurança profissional, não gerou o tipo de conversa que o filho mais novo, Shedeur, gerou. Shedeur, um quarterback, joga em uma posição premium e – como seu pai – é abençoado com carisma, confiança e uma grande mente futebolística. Com uma boa temporada de 2024, Shedeur poderia facilmente ser uma escolha de primeira rodada – mas ele provavelmente começaria sua carreira com um time no final da classificação da NFL, um time que seu pai não necessariamente aprovaria.

Hunter pode ser a perspectiva mais intrigante de todas, dada a sua capacidade de se destacar como wide receiver e cornerback – assim como Deion fez ao longo de sua carreira de 14 anos. Se Hunter permanecer saudável em 2024, ele terá potencial de escolha entre os 10 primeiros em 2025.