Deiveson Figueiredo quer nocautear Cody Garbrandt, ‘mentalmente frágil’, no UFC 300

Cody Garbrandt foi nocauteado quatro vezes em um período de quatro anos entre 2017-21, totalizando uma sequência de 1-5 no UFC. Deiveson Figueiredo quer somar isso no UFC 300.

Figueiredo, ex-campeão peso mosca do UFC que venceu Rob Font na estreia no peso galo em dezembro passado, disse no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast que Garbrandt não é mentalmente forte o suficiente para lidar com qualquer adversidade na gaiola.

“Vemos que ele está mentalmente frágil”, disse Figueiredo sobre o adversário do 13 de abril. “Ele não tem uma cabeça boa. Vemos que ele não voltou depois de algumas derrotas, certo?”

Garbrandt conquistou o título peso galo do UFC em 2016 com um desempenho magistral sobre a lenda dos 135 libras, Dominick Cruz. Em seguida, sofreu três nocautes seguidos em lutas contra TJ Dillashaw (duas vezes) e Pedro Munhoz.

“No Love” se recuperou com uma vitória no primeiro round sobre Raphael Assunção antes de perder para Font e Kai Kara-France em 2021. Agora Garbrandt entra no UFC 300 finalmente em alta após vitórias sobre Trevin Jones e Brian Kelleher, mas Figueiredo gosta do que ele vê na fita.

“Todo atleta tem medo de ser tocado”, disse Figueiredo. “Muitos lutadores gostam da luta interna, mas desmoronam quando uma mão cai. Você tem que ser durão, precisa de uma mente forte para voltar. Acho que vou afetar a mente dele ao tocá-lo, e ele vai me respeitar mais.”

Figueiredo e Garbrandt foram escalados para se enfrentarem em uma disputa de 125 libras em 2020, quando “Deus da Guerra” detinha o ouro peso mosca do UFC, mas Garbrandt sofreu uma lesão enquanto treinava para o que teria sido sua estreia no peso mosca.

Agora pesando 135 libras, Figueiredo disse que se sente muito melhor cortando menos peso e prometeu atacar a cabeça de Garbrandt na T-Mobile Arena.

“Quero muito o nocaute nessa luta”, disse Figueiredo. “Essa luta pode me levar ao título, então quero impressionar. Vai ser uma luta incrível. Cody se movimenta muito e dá tudo de si no primeiro round, e eu tenho esse mesmo estilo agressivo. Vai ser uma luta intensa.”

O talento brasileiro assinou um novo contrato de seis lutas antes do UFC 300 e sente que pode finalmente ser mais ativo dentro da jaula agora que encerrou sua dura redução de peso.

“Cody é um excelente atleta e nós dois já fomos campeões”, disse Figueiredo. “Me sinto saudável nesta categoria e pude mostrar isso na minha primeira luta [against Font]. Ele não se sentia saudável na época [at flyweight], e agora vamos lutar. Vou para a categoria dele, onde ele se sente melhor, e faremos uma grande luta. Tenho certeza que os fãs vão adorar essa luta.”