Derrick Henry diz que poderia ter sido perfeito se ele tivesse ido para os Cowboys

Salcatrão correndo de volta Derrick Henrique recentemente fez um movimento ousado ao se separar do Titãs do Tennessee e assinando com o Corvos de Baltimore em agência gratuita. Em entrevista no podcast “The Pivot” com ex-estrelas da NFL Ryan Clark, Channing Crowder e Fred TaylorHenry revelou que havia considerado o Dallas Cowboys como uma “situação perfeita” devido à proximidade com Dallas e à familiaridade que ela oferecia. No entanto, os Cowboys não demonstraram nenhum interesse real em fechar acordo com ele.

“Eu sabia que assim que a agência gratuita começasse, eu queria resolver algo [with the Ravens] se pudéssemos”, disse Henry. “Mesmo que eu esteja morando em Dallas e Dallas também seja uma situação perfeita, porque morávamos lá e não teríamos que nos mudar.”

Apesar do seu interesse inicial pela Vaqueiros, Henry expressou contentamento com sua decisão de se juntar aos Ravens. Ele enfatizou seu entusiasmo com a sede de sucesso da equipe e seu forte desejo de vencer um Super Bowl.

“Estou feliz por estar indo para algum lugar onde eles estão famintos e estão no limite”, acrescentou Henry. “Eles estão tentando vencer. E estando tão perto e perdendo aquele jogo para Kansas City, sei que eles estão com fome, sei que entrarão com a mentalidade certa e vamos lá.”

Henry está ansioso para levar os Ravens à glória do Super Bowl

Nunca tendo chegado ao Super Bowl em sua carreira na NFL, Henry está ansioso para contribuir para a busca do campeonato pelos Ravens. Ele se junta a um time dos Ravens que está determinado a se recuperar da recente derrota no jogo do título da AFC para o Kansas City Chiefs. Apesar de um impressionante recorde de 13-4 na temporada regular, os Ravens ficaram aquém de seu objetivo final e Henry está preparado para desempenhar um papel fundamental em sua busca pela redenção.

A chegada de Henry traz otimismo renovado à base de fãs dos Ravens, que pretendem conquistar seu primeiro título do Super Bowl desde 2012. Com seu talento e determinação excepcionais, Henry tem o potencial de causar um impacto significativo e ajudar a impulsionar os Ravens à glória do campeonato.