Descontos CalFresh: Que descontos você pode obter com seu cartão EBT?

EUNos Estados Unidos da América, o programa CalFresh oferece uma Cartão EBT que pode oferecer aos americanos qualificados o que hoje é conhecido como substituto do Food Stamps. No entanto, esses cartões têm alguns benefícios adicionais que surgem automaticamente depois que você solicita esses benefícios e recebe seu cartão EBT pelo correio. Esses benefícios são essencialmente muitos tipos diferentes de descontos que serão de grande utilidade para as pessoas comprarem itens ou obterem acesso a muitos lugares interessantes no estado da Califórnia. Atualmente, existem mais de 5,2 milhões de pessoas no estado da Califórnia que recebem esses benefícios do CalFresh. Estes também são comumente conhecidos como Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP).

Que tipos de descontos o cartão EBT oferece com CalFresh?

Como os californianos certamente sabem, há muitos lugares para visitar em todo o estado e esses cartões EBT oferecidos pelo CalFresh oferecerão muitos tipos diferentes de descontos. No estado da Califórnia, este cartão é oficialmente conhecido como cartão Golden State Advantage e os inúmeros descontos que oferece são variados. Você pode obter descontos em ingressos para museus em todo o estado, dinheiro grátis para gastar nas feiras de produtores e também um possível desconto na faixa de pedágio da rodovia. Você também tem a chance de dobrar seus dólares CalFresh com Market Match. As pessoas podem obter descontos em contas de serviços de Internet e serviços de streaming como o Amazon Prime.

Outros descontos que você pode obter com o programa CalFresh são serviço de telefone celular gratuito e assistência com prescrição de medicamentos. Os californianos elegíveis também podem obter descontos no Bike Share, na conta da PG&E e na sua carteira de identidade no DMV. Este programa é oferecido a residentes qualificados da Califórnia que nasceram no país ou estrangeiros, mas legalmente. Os que se qualificam mais rapidamente são aqueles que vivem em famílias de baixa renda. O estado da Califórnia se tornou um dos mais caros para se viver no país, e é por isso que programas como este se tornam extremamente úteis para todos.