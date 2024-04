Destaques completos do vídeo da luta de Brendan Allen x Chris Curtis 2

Brendan Allen e Chris Curtis travaram uma das melhores lutas do ano até agora.

A luta principal do UFC Vegas 90 de sábado viu Allen e Curtis derrotando com unhas e dentes em uma revanche de sua primeira batalha que aconteceu em dezembro de 2021. Curtis finalizou Allen com golpes em seu encontro anterior, mas desta vez foi Allen quem estripou. uma vitória por decisão dividida após cinco rodadas de ação muito disputadas.

Allen resistiu à tempestade de golpes poderosos de Curtis para ganhar a aprovação nas cartas de dois juízes, mantendo-se no caminho para uma potencial disputa pelo título dos médios. “All In” é um dos lutadores mais badalados da categoria, tendo vencido sete lutas consecutivas desde a derrota para Curtis.

Por outro lado, “The Action Man” sofre uma dura derrota depois de substituir o ferido Marvin Vettori em cima da hora. O veterano de 43 lutas perde pela primeira vez desde que perdeu na decisão para Kelvin Gastelum em abril passado.

Assista aos destaques da explosiva revanche dos médios abaixo.