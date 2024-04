Destaques completos do vídeo da luta de Max Holloway x Justin Gaethje

UFC 300: Pereira x Hill aconteceu no dia 13 de abril na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada. O ex-campeão interino dos leves do UFC e detentor do título do BMF, Justin Gaethje (25-5), colidiu com o ex-campeão peso pena Max Holloway (26-7) em uma tão esperada batalha de cinco rounds no card principal. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Rodada 1: Ambos os homens são ortodoxos. Gaethje assume o centro cedo com Max do lado de fora. Circulando e sentindo para começar. Gaethje tentando cortar a gaiola. Gire uma grande direita que Max se esquiva. Mas ele acerta um chute baixo.

Max muito respeitoso com o poder desde cedo. Não convidando colisões. Gaethje também não tem pressa e acerta outro chute baixo na perna da frente. A postura de Max é ampla e ele acerta um soco ali. Mas outro chute baixo tira a perna da frente de Max. Mesmo assim.

Ambos os homens se prepararam para ataques maiores. Mão esquerda de Max enquanto Gaethje erra o contra-ataque. Ele consegue uma vantagem para si mesmo alguns momentos depois. Bom uppercut de Max. E um gancho de esquerda quando Gaethje ficou agressivo. Gaethje sentiu isso. Max sentou-se nele.

Chute baixo novamente para Gaethje. O corner de Gaethje quer que ele desacelere as coisas. Os olhos de Max estão levantados. Ele está procurando o momento e Gaethje apressa seus golpes. Bem direto ao corpo de Max quando Gaethje saiu.

Canto de “Holl-o-way” da multidão.

Gaethje não consegue navegar bem nessa faixa para socos. Os chutes baixos valem dinheiro, mas Max está se distanciando muito bem do boxe. Outro chute acerta. Max sendo muito paciente aqui. Nenhum de seu volume normal.

Um uppercut sorrateiro erra por pouco para Max. A tensão é alta. Max verifica um chute baixo e erra por pouco uma grande direita. Gaethje acerta sua própria direita e Max circula. Gaethje não vai ficar no bolso. Ele entra e escorrega na tela e Max quase o pega com a mão direita. Gaethje tenta colocar uma marca nele e Max acerta um chute giratório enquanto Gaethje avança.

MMA Fighting marca o round 10-9 Holloway.

Rodada 2: Uau. Aquele chute giratório COM CERTEZA quebrou o nariz de Gaethje. Está sangrando e definitivamente quebrado. Isso é enorme para Holloway. O golpe está prestes a matar Gaethje. Ele está bem para continuar, mas está tocando.

Max vai notar isso. Estes são tempos ruins para Gaethje. Ele tenta limpar o nariz quando a rodada começa. Oh inferno. Está derramando sangue e sua boca está aberta. Isso o está incomodando. Max está no banco do motorista agora.

O primeiro minuto é Gaethje descobrindo essa nova realidade. Max acerta um bom chute no corpo, mas não consegue acertar muito mais, já que Gaethje está afastado por enquanto. E agora Max está verificando melhor os chutes baixos.

Os dois homens balançam com força e levantam ar. Bem, não é ar. Max recebe uma cutucada feia e Gaethje está tentando piscar. Interrompa a ação e aquele estará com três nós dos dedos no replay. Gaethje não consegue vencer o talentoso no-contest e a ação recomeça.

Ainda um ritmo lento neste. Nenhum dos dois saiu por cima dos esquis. Max pousa no corpo e chuta no corpo. Gaethje não está trabalhando muito. Max fica sem 1-2. O ataque de Gaethje está tão abafado por causa daquele nariz agora.

Legal desde Gaethje quando Max foi até o corpo. Outra colisão e outra mirada de Max no outro olho. Ele se sacode e está pronto para ir, mas isso foi com certeza outra cutucada no olho. Polegar profundamente no olho direito. Mas sem pontos. Nunca tome um ponto.

Gaethje acerta um bom chute baixo. Max sentiu isso. Gaethje acerta uma boa esquerda e Max uma direita. Chute baixo acerta. Max tentando contra-atacar com socos. Chute giratório para trás e troca no final do round.

MMA Fighting marca o round 10-9 Gaethje, 19-19 no geral.

Rodada 3: Gaethje continua intervindo em pouco tempo para fazer uma declaração e fica maluco porque Max está lá para isso. Deu a rodada a Gaethje, mas poderia ser uma rodada de Max. Difícil lembrar de todos os danos causados ​​por dois enormes cortes nos olhos.

O nariz de Gaethje parece melhor. Ele está se preocupando menos com isso para começar esta rodada. Max acerta o corpo para começar, mas dá outro chute na panturrilha. Max tem o centro agora. Ele está segurando isso cada vez mais. Chute corporal de Max que Gaethje desativa.

Chute alto de Gaethje é bloqueado. Belo passo no chute corporal de Max. Seu trabalho corporal é muito bom. Gaethje ganhou um pouco mais de confiança agora com o nariz resolvido no momento. E uma GRANDE mão direita de Gaethje acerta, mas Max responde com um sólido gancho de esquerda.

Outro chute baixo de Gaethje. Max consegue o seu próprio. Bom gancho de esquerda de Gaethje. Ainda muito medido por parte dos dois homens. Max acerta uma bela mão direita. E um giro que erra. Aumente a pressão e Gaethje atira de volta. Max o acerta e tropeça, mas perde o equilíbrio. Gaethje retorna e acerta um belo chute baixo.

Mas chegamos ao espaço e nos acalmamos. A perna de Max está machucada, mas ele está se movendo bem. Outro pato e outro chute para trás de Max acerta. Gaethje avançando agora. Indo um pouco mais ao clássico Gaethje aqui. O chute baixo continua chegando. E agora há um canto de “Gae-thje”. Mas o nariz sangra novamente na boca.

Max chega forte e Gaethje acerta uma grande esquerda. Max marca o corpo. Ele vai avançar e Gaethje não pode machucá-lo. Chute corporal de Gaethje. Max sente falta do seu contador. O corner de Max não quer que ele brigue. Chute corporal. Chute na cabeça de Gaethje é bloqueado antes do gongo.

MMA Fighting marca o round 10-9 Holloway, 29-28 Holloway no geral.

Rodada 4: O escanteio de Gaethje diz a ele que todos os rounds estão disputados, mas que eles precisam vencer os próximos dois. Eles querem pressão. Max respirando pesadamente no canto. Gaethje parece mais descansado no banco, mas quando eles entram em ação, Max ainda parece concentrado.

Gaethje tenta pressionar desde o portão. Max com chutes no meio. Chute baixo para Gaethje. Max com chutes frontais para criar espaço. Max ataca o corpo com um gancho de direita. E um chute de esquerda.

Gaethje consegue um belo 1-2. Gaethje é pego se esquivando para um combo. Gaethje apenas avança, mas Max foge e sai após acertar a mão direita. Max no espaço acerta à direita. Depois uma esquerda que provoca reação de Gaethje. Atirar 1-2 no cano cai, mas Max não está forçando o problema.

Gaethje recupera com a mão direita. Max devolve o fogo. Chute baixo de Gaethje. A perna de Max está toda mastigada, mas ele ainda se movimenta bem. Gaethje corta melhor a gaiola agora e acerta alguns golpes sólidos contra a cerca. Outro chute baixo provoca uma reação de Max.

Uppercut para Max pousa. Ele está escondendo isso muito bem. Pisando com o joelho no corpo. Chute frontal de Gaethje. Chute baixo acerta. Ele está conseguindo muitos deles.

OH! ELES CLINCH E GAETHJE DROPS MAX!!! MÃO DIREITA DENTRO, COLOQUE-O NA BUNDA! Max está de pé e recuando e Gaethje está em cima dele tentando acertar o figurão. Max movendo-se bem para o espaço e pescando. Ótima defesa para resolver isso, mas foi um grande momento para Gaethje!

Faltam 30 segundos e Mas está de pé, mas ele está piscando muito. Gaethje encontra mais sucesso e acerta uma mão direita malvada logo no final do round.

O MMA Fighting marca o round 10-9 Gaethje, 38-38 no geral.

Rodada 5: O replay foi uma direita limpa na nuca que derrubou Max. Essa é a primeira vez. É 2-2 ou 3-1 para Holloway. Grande rodada.

Gaethje cutucando agora, finalmente. Max acerta um bom chute corporal. Max erra um gancho de esquerda, mas acerta um gancho depois dele.

OOF desagradável direto de Gaethje, mas Max acerta um chute corporal malvado quando Gaethje intervém. Os dois homens são feitos de material forte. Chute baixo de Gaethje. Max está realmente tentando estabelecer distância, mas Gaethje está desmoronando ainda mais agora.

Bom 1-2 de Max e marca o corpo. Chute baixo de Gaethje, mas Max SENTA EM 1-2 E GAETHJE ESTÁ HURTIDO!!! MAX ESTÁ EM CIMA DELE E GAETHJE DE VOLTA PARA A CERCA. ELE BALANÇA FORTE EM RESPOSTA! MAX GRELHANDO ELE E GAETHJE SÓ DÁ UM SOCO DE VOLTA !!

Max recua. Ele não está entrando no mundo de Gaethje aqui e marca o corpo. Chute alto de Gaethje é bloqueado. Max com outro passo com a mão direita. Gaethje tem 2 minutos para fazer algo maluco acontecer.

Boa vantagem na mão esquerda para Gaethje, mas Max retorna. Max criando belos ângulos agora que estão fazendo Gaethje lutar. Faltam 60 segundos.

Outro chute giratório para Max. Ele claramente treinou para fazer isso toda vez que Gaethje se abaixa. E pousa. Gaethje balança forte, mas erra. 40 segundos.

Chute alto do joelho saltado de Gaethje Max. Chute baixo de Gaethje. Máximo de interruptores. Trovão rolando de Gaethje. Pouco tempo e eles se levantam e batem

E, AH MEU DEUS, MAX HOLLOWAY O DORMIU NA BUZZER. FACE PRIMEIRA MÃO DIREITA COLOQUE APENAS GAETHJE FORA ENQUANTO ELES BATERAM PARA OS 10 FINAIS.

MAX CHAMOU PARA O STAND AND TRADE E GAETHJE FEZ E MAX PEGOU ELE. AH MEU QUERIDO DOCE BEBÊ JESUS

Max Holloway derrotou. Justin Gaethje por nocaute (soco) – Round 5, 4:59.