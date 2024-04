Destaques completos do vídeo da luta de Mike Perry x Thiago Alves

Assista Mike Perry x Thiago Alves com os destaques completos do vídeo da luta do evento principal do BKFC KnuckleMania 4, cortesia do BKFC e outros meios de comunicação.

BKFC KnuckleMania 4: Perry x Alves aconteceu em 24 de abril no Peacock Theatre em Los Angeles, Califórnia. O astro do boxe Mike Perry (5-0) enfrentou o ex-campeão do BKFC e também veterano do UFC Thiago Alves (2-1 ) no evento principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Perry x Alves, confira o blog ao vivo de Shaun Al-Shatti do MMA Fighting.