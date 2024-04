Detenção de Morgan Wallen, vídeo do momento em que a cadeira é atirada do telhado

No momento em que a polícia diz Morgan Wallen arremessou uma cadeira de um bar na cobertura em Nashville é capturado por várias câmeras de vigilância – e o TMZ tem um ângulo do incidente.

Esta filmagem, capturada do nível da rua em frente ao Chief’s Bar, no centro de Nashville, mostra a cadeira voando sobre a saliência do telhado… 6 andares acima da movimentada Broadway. Deste ângulo, não podemos ver quem jogou a cadeira, mas os policiais dizem que testemunhas e vídeos dentro do bar confirmam que foi o astro country.