Devin Haney divulga a primeira declaração desde a derrota de Ryan Garcia, Oscar De La Hoya responde

Devin Haney e Oscar De La Hoya não estão na mesma página quando se trata de Ryan Garcia.

“King Ryan” venceu Haney por decisão majoritária emocionante no último sábado, arrasando o campeão superleve do WBC e quase marcando um nocaute em várias ocasiões. Infelizmente para Garcia, ele foi inelegível para ganhar o título de Haney devido a uma flagrante falha de peso, um erro que prejudica um pouco o desempenho que de outra forma seria incrível.

Na quarta-feira, Haney postou sua primeira declaração no Instagram desde que perdeu a invencibilidade. Ele apontou a discrepância de peso e pediu que Garcia voltasse com ele no futuro.

Em primeiro lugar, quero dizer.. Alhamdulillah Allah é o planejador perfeito e eu confio em seu plano, não importa o que aconteça. Fiquei aquém desse boxe, e se alguém me conhece sabe que sou um verdadeiro competidor, e sempre quis testar minhas habilidades contra os melhores lutadores do mundo. Ryan, apesar das circunstâncias, saiu vitorioso naquela noite e tudo bem. Eu sinto que o peso desempenhou um papel nisso, mas só Alá sabe. Eu adoraria voltar atrás e dar aos fãs uma luta JUSTA dentro do peso acordado. Dito isto… Atualmente estou aproveitando o tempo com minha família e amigos, além de compensar meus dias de Ramadã. Obrigado a todos os meus apoiadores e todos os envolvidos para que este evento acontecesse. Depois que eu terminar de inventar meus dias de Ramadã, direi a vocês o que vem a seguir!

Haney agradeceu a De La Hoya no comunicado, mas isso não pareceu conquistar o chefe da Golden Boy Promotions, que respondeu nos comentários que Garcia não fará a revanche com Haney.

“Boa sorte com [Matchroom Boxing Chairman Eddie Hearn], mas não haverá revanche”, escreveu De La Hoya. “Boa sorte na sua carreira e boa sorte com Eddie, um promotor europeu que tenta fazer sucesso nos EUA”

Garcia também disse que é improvável que ele revanche Haney. O jovem de 25 anos planeja subir de peso, bem fora da faixa dos superleves, e se sua atividade nas redes sociais servir de indicação, ele pode até fazer uma luta cruzada com o campeão peso galo do UFC, Sean O’Malley.