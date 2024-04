Devin Haney e Ryan Garcia mal podem esperar pelo sábado, ao que parece.

Depois de uma intensa conversa fiada entre as duas estrelas do boxe na terça-feira, Haney empurrou Garcia durante o confronto na tarde de terça-feira no Empire State Building, na cidade de Nova York.

Haney e Garcia se enfrentarão no pay-per-view no sábado à noite no DAZN e PPV.com.