Dia de declaração de impostos de 2024: Por que é melhor declarar seus impostos antes do prazo final do dia do imposto?

Imposto A temporada de arquivamento está chegando e todos estão pensando nos reembolsos que receberão, desde que tenham solicitado seus impostos no devido tempo. Mas muitos contribuintes também querem saber se há algum tipo de benefício caso declarem seus impostos antecipadamente. As primeiras estatísticas de arquivamento para 2024 começaram em 29 de janeiro. Até agora, houve um total de 15.318.000 total de declarações de impostos em 2 de fevereiro. Naturalmente, já estamos em abril e esses números terão aumentado dramaticamente. Até então, um total de 13.928.000 devoluções haviam sido processadas. Quase 15 milhões dessas declarações fiscais foram feitas por meio de arquivamento eletrônico. No total, o valor dos reembolsos foi de US$ 3,649 bilhões.

Você receberá uma restituição de imposto maior se registrar mais cedo?

As pessoas que declararam seus impostos antecipadamente estão se beneficiando de sua responsabilidade oportuna, o Estados Unidos o governo não tem motivos para reter o dinheiro da restituição de impostos por mais tempo do que o necessário. Isso significa que aqueles que entraram com o pedido mais cedo receberão um reembolso mais rápido porque o IRS não estará tão ocupado no início da temporada de impostos como está agora, durante o mês de abril. Há quem conte com a restituição de impostos para pagar contas importantes. Além disso, aqueles que fazem o pedido antecipadamente colocam o dinheiro nas mãos das pessoas mais cedo e podem ajudá-las a evitar a contratação de um empréstimo caro de curto prazo para cobrir essas despesas.

Tenha também em mente que o poder de compra também diminui com inflação. Mas a principal conclusão é que preencher sua declaração de imposto de renda antecipadamente significa que você pode obter um reembolso maior e diminui suas chances de se tornar vítima de fraude fiscal. Você também precisará de todos os seus formulários fiscais para registrar sua declaração. Existem alguns investimentos e documentos comerciais que não puderam chegar até meados de 2024. Resumindo, declarar impostos antecipadamente é sempre uma boa ideia para você e suas finanças.