Dicas de declaração de impostos 2024: Por que você deve ter cuidado com as dicas de declaração de impostos do TikTok?

Dnão confie no TikTok para garantir que você cumpra as leis federais leis de declaração de impostos. MARCA.com descreve onde você deve encontrar as melhores dicas a seguir para garantir que preencheu os impostos corretamente até o prazo final de segunda-feira, 15 de abril.

TikTok é uma das plataformas de mídia social mais populares do mundo e o aplicativo de propriedade chinesa permite que usuários de todo o mundo se tornem virais com qualquer conteúdo que gostem, desde que atenda aos T&C, já que todos fazem lances por seus cinco minutos de fama .

Compreendendo os benefícios SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Deficiência dos Cidadãos

Mas também tem sido usado como fonte de notícias para chegar às gerações mais jovens, que muitas vezes recebem informações sobre o mundo através de plataformas como TikTok, Facebook ou Twitter (agora X.com).

O problema com isso é que é fácil espalhar notícias falsas, desinformação ou, principalmente, desinformação que pode levar aqueles que acreditam que estão equivocados ou incorretos sobre um assunto e isso não é algo com que você queira brincar em relação à Receita Federal e impostos.

“A mídia social é um ótimo ponto de partida para conversas” Mara Derderian disse à CBS MoneyWatch. “E a partir daí você precisa ter certeza de que está buscando aconselhamento tributário ou outro de um profissional qualificado e experiente.

“Todo mundo tem objetivos únicos e seus conselhos devem ser personalizados.”

Três áreas comuns que estão sendo promovidas no TikTok e que na verdade são zonas de perigo no jogo tributário são que os carros podem ser reivindicados como despesas comerciais (isso deve ser comprovado com um registro de quilometragem).

A segunda é que você pode contratar seus filhos e deduzir seus salários. Isso é permitido, mas eles devem estar realizando um trabalho necessário para administrar o negócio para poder fazê-lo.

Uma terceira é que você pode reivindicar seu animal de estimação como cão de guarda. A resposta geralmente é não. Você só pode fazer isso se for tratador de cães, treinador, tiver um animal de estimação de terapia ou porque for usado em aconselhamento.

Melhores dicas de declaração de impostos que você pode seguir

Dicas de declaração de impostos são bastante comuns na internet e podem ser encontradas em fontes comprovadas e confiáveis ​​e em artigos produzidos pelos próprios órgãos fiscais, jornalistas ou advogados tributários que são capazes de garantir que sabem do que estão falando.

Aqui estão algumas dicas úteis: