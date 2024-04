Diddy Chills em Miami mesmo que seu filho King seja processado por agressão sexual

Diddy Estava frio na noite de sexta-feira, dando um passeio em Miami Beach enquanto conversava no celular.

O magnata do rap estava vestido de preto – da cabeça aos pés – com uma toalha laranja cobrindo seu corpo. Parece uma foto comum, mas suas circunstâncias hoje em dia são tudo menos isso.

Diddy também enfrenta vários processos com uma longa lista de alegações, incluindo agressão sexual e tráfico de seres humanos. Ele negou tudo.

Embora as estrelas de Hollywood tenham mantido distância de Diddy após as acusações, seu encontro na quinta-feira com algumas mulheres mostra que ele ainda tem apoio.