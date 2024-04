Diddy posta videoclipe de ‘Victory’ mostrando-o fugindo da polícia

Diddy está fazendo uma declaração com uma nova postagem no Instagram… compartilhando um de seus videoclipes mais épicos, onde ele está fugindo da polícia – o que está levantando sobrancelhas nas redes sociais.

O produtor musical / rapper postou o vídeo musical completo de “Victory”, que começa em uma Terra pós-apocalíptica no ano 3002, e quase instantaneamente vê Puffy fugindo de oficiais vestidos com equipamentos da SWAT.

Puff Daddy, como era conhecido quando “Victory” foi lançado em 1997, foge de policiais com equipamento anti-motim enquanto ele e O grande notório rap… e certamente chamou a atenção de pessoas online que apontaram que um cenário semelhante aconteceu apenas algumas semanas atrás.

Como informamos… federais invadiram a casa de Diddy em Los Angeles e Miami no mês passado, supostamente em conexão com as acusações de tráfico sexual que o atormentaram nos últimos meses.