Diddy recebe elogios amorosos de fãs perto de sua casa em Miami em meio a uma investigação

Diddy pode estar na mira dos federais agora – e ele pode até estar sendo destruído nas redes sociais – mas na vida real… parece que as pessoas ainda o amam.

O magnata do hip-hop tem sido deitado em sua casa em Star Island, em Miami, desde que suas duas propriedades foram invadidas – aparecendo aqui e ali em público – mas no domingo, houve mais um sinal de que as pessoas ainda o têm em alta conta… pelo menos em Miami área de qualquer maneira.

Dê uma olhada nesta filmagem… ela foi filmada no domingo, quando um grupo de pessoas passava pelas propriedades de Diddy na ilha particular, e como você pode ver – os espectadores ficaram impressionados.

Diddy podia ser visto passeando do lado de fora de uma de suas casas – ele possui duas propriedades adjacentes em Star Island, aliás – e ele estava acenando e sorrindo, sem mencionar a interação com o barco que estava passando… com cada festa trocando gentilezas.



Assim como vimos nos últimos dias… Diddy não está realmente se escondendo agora, embora ele esteja enfrentando uma situação muito séria enquanto os federais investigam pesadas acusações contra ele. Lembre-se… outro dia, ele saiu para um passeio de bicicleta em plena luz do dia sozinho.

Mesmo lá… ele encontrou um grupo de moradores locais na estrada, e eles estavam cantando seus louvores.



Então a questão… qual é a situação do Diddy com o público agora? Se você marcar X – parece que a maioria das pessoas se voltou contra ele… isso, ou estão apenas querendo zombar e ridicularizar ele, o que tem acontecido desde então os ataques 2 semanas atrás.

Quando se trata de seu Amigos da lista A – muitos dos quais festejaram com ele e desfrutaram de sua companhia durante os bons momentos – eles em geral permaneceu calado através abaixo disso.

No terreno, no entanto, parece que ele ainda tem torcedores/defensores – o que é interessante. O tempo dirá se isso mudará com o passar do tempo – mas, por enquanto, parece que Diddy é amado na Flórida.