Diligência ao longo dos anos… Yee Haaaaw!

Pegue um par de botas e amarre seu chapéu de cowboy favorito, porque o 2024 Stagecoach Music Festival começa hoje no deserto com as estrelas mais quentes da música country como atração principal!

Igreja Érica, Miranda Lambert dar Morgan Wallen fechará todos os dias para todos os festivaleiros loucos por country… e haverá alguns artistas alternativos épicos como Post Malone, Diplo dar Wiz Khalifa para fazer vocês tremerem nas selas… mas vamos relembrar os momentos icônicos que são STAGECOACH!

Viaje até 2007 – quando o Stagecoach começou – com nossa galeria ao longo dos anos e veja momentos lendários de shows com Lucas Bryan, Carrie Underwood, Snoop Dogg e muitos mais ídolos!

Nativo do Tennessee Kelsea Ballerini tem sido ela mesma “sem remorso” desde que entrou no cenário musical em 2014, mas ela agraciou Indio, Califórnia, em 2018 e foi um fator que contribuiu para estabelecer um novo recorde de público de 75.000 participantes do Stagecoach.

Shania Twain não sou nenhuma novata quando se trata de grandes multidões – no entanto, 2017 marcou sua primeira apresentação no Stagecoach, mas se você vai fazer Shania Twain, é melhor você ir GRANDE, e é exatamente por isso que ela foi a atração principal… “Vamos Vá meninas!

Além disso, você não pode esquecer que o HonkyTonk do Diplo tem sua própria programação pela primeira vez este ano Brandi Ciro, James Kennedy e The Chainsmokers subindo ao palco! O festival atrai alguns dos amantes da diversão de Hollywood… confira quais celebridades cavalgaram pelo deserto procurando molhar seus apitos e dançar quadrilha com os melhores!