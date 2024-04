Johnathan Perkinso diretor de raça e equidade do Universidade da Califórnia em Los Angelese um fervoroso fã de Meghan Marklegerou polêmica com seus comentários recentes lançando dúvidas sobre Kate Middletonadmissão de câncer. Perkins acessou o Twitter para expressar seu ceticismo, afirmando: “Eu pessoalmente NÃO acredito que Kate Middleton teve/tem câncer”, após o anúncio de Middleton de se submeter a “quimioterapia preventiva” para uma doença não especificada.

Perkins passou a sugerir que a família real pode ter usado a menção ao câncer e à quimioterapia como uma forma de acalmar as preocupações sobre Middletonausência prolongada. Ele até especulou sobre a possibilidade de Middleton estar “em coma ou morto”, expressando sua falta de respeito pelo “Rei Chuck e Kate”. Estas observações chocantes provocaram indignação e descrença entre muitos.

Kate Middleton explica o que realmente aconteceu com ela e por que ela esteve ausente dos olhos do públicoTwitter

Ao questionar o uso do “Cartão do Câncer” para silenciar as especulações sobre a ausência de Middleton, Perkins também criticou a percepção da sociedade sobre o câncer, descrevendo-o como sendo tratado “como uma sentença de morte”. Seus comentários foram recebidos com críticas e condenações de vários setores.

Além disso, Perkins foi visto como demonstrando um claro viés a favor de Meghan Markle, já que ele tem acusado veementemente a mídia tablóide de fabricar histórias sobre ela. Sua admiração por Markle é evidente em seus tweets, onde ele declara com orgulho: “Para sua informação, esta é uma conta stan da princesa americana Meghan Markle”, ao lado de uma foto majestosa da ex-atriz de “Suits”.

Seus comentários sobre a doença de Kate Middleton provocam reações adversas

A controvérsia em torno dos comentários de Perkins gerou um debate sobre a responsabilidade das figuras públicas na discussão de temas delicados como doenças e as implicações da disseminação de teorias da conspiração. Muitos condenaram as suas observações como insensíveis e irresponsáveis, especialmente dada a sua posição numa universidade de prestígio.

É essencial abordar as discussões sobre assuntos sérios, como doenças, com sensibilidade e respeito, e os comentários de Perkins ficaram aquém deste padrão. À medida que o debate continua a desenrolar-se, serve como um lembrete da importância de um discurso ponderado e atencioso, especialmente quando se trata de tópicos que podem impactar profundamente os indivíduos e as suas famílias.

Em conclusão, as observações de Perkins desencadearam uma tempestade de controvérsia, suscitando conversas importantes sobre a comunicação responsável de temas sensíveis e o impacto da disseminação de especulações infundadas.