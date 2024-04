Disney rebate processo de Gina Carano com forte resposta

Disney disparou de volta Gina Caranoação judicial, buscando encerrar o processo movido em seu nome. A atriz afirma que foi demitida injustamente de seu papel no programa Disney + O Mandaloriano. De acordo com documentos judiciais, Disney afirmou que Carano perdeu o emprego devido aos seus comentários públicos que banalizaram o Holocausto, comparando as críticas aos conservadores políticos à aniquilação de milhões de judeus. A Disney enfatizou que esta foi a gota d’água para eles.

O processo faz referência a uma postagem no Instagram que Carano republicou em fevereiro de 2021, que comparava as críticas aos pontos de vista politicamente conservadores ao Holocausto. A postagem sugeria que o governo fazia com que seus próprios vizinhos odiassem os judeus simplesmente por serem judeus, traçando um paralelo com odiar alguém por suas opiniões políticas. A resposta da Disney destaca a gravidade do Caranoas acções de Israel, lembrando que seis milhões de judeus foram mortos pelos nazis e pelos seus colaboradores.

Em resposta à sua demissão, Carano entrou com uma ação judicial contra a Lucasfilm e a Disney, alegando demissão injusta e discriminação. Ela está invocando uma lei da Califórnia que proíbe os empregadores de retaliar os funcionários por suas atividades políticas. Além disso, Carano está buscando a reintegração de seu papel como Cara Dune em O Mandaloriano.

Elon Musk, conhecido por seu envolvimento em vários empreendimentos que geraram manchetes, entrou na briga oferecendo apoio a Carano. Como CTO e presidente executivo do X (antigo Twitter), Musk prometeu financiar o processo de Carano. Esta mudança está alinhada com sua promessa de ajudar os usuários do X que afirmam ter enfrentado discriminação por suas postagens nas redes sociais.

Processo de Carano contra Disney ganha atenção

A atividade de Carano nas redes sociais tem sido um ponto de discórdia, com suas postagens anteriores zombando daqueles que incluem pronomes em suas biografias nas redes sociais e compartilhando conteúdo relacionado à fraude eleitoral nas eleições de 2020. Essas ações geraram polêmica e contribuíram para o debate contínuo em torno de sua demissão e subsequente batalha legal.

Em resumo, a resposta da Disney ao processo de Gina Carano sublinha a gravidade dos seus comentários públicos e o seu impacto no seu emprego. A batalha jurídica entre Carano e a gigante do entretenimento continua, com o apoio de figuras como Elon Musk acrescentando ainda mais complexidade à situação.