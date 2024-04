Divorciando-se do casal de ‘solteiros’ Gerry, o episódio de ‘Family Feud’ de Theresa irá ao ar

Fontes familiarizadas com a situação nos dizem que a ABC não tem planos de ajustar a programação desta temporada de “Celebrity Family Feud”… mesmo que o casal “Golden Bachelor” tenha se separado apenas uma semana depois de filmar seu episódio do popular game show.

Fomos informados de que a data oficial de exibição do episódio do casal agora separado será anunciada pela ABC em uma data posterior … mas uma coisa é certa: pode ser um pouco estranho relembrar seus momentos mais felizes juntos quando isso acontecer ar.

Como informamos, a dupla filmou o episódio ‘Feud’ e, em seguida, a bomba do divórcio no “Good Morning America” ​​veio alguns dias depois. Nossas fontes nos disseram… durante a gravação eles agiram como um casal feliz, sem nenhum problema visível no paraíso – o que tornou a separação subsequente ainda mais chocante para as pessoas próximas a eles.