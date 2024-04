DJ Burns aborda rumores de transição do futebol em meio a incertezas futuras

DJ Queimaduraso destacado jogador de basquete para o estado NC durante a inesperada participação no torneio da NCAA, enfrenta incertezas sobre seu futuro quando o torneio terminar. Apesar de atrair a atenção dos times da NFL durante o desempenho surpreendente de seu time Queimaduras lançou luz sobre rumores que sugerem uma possível transição para o futebol.

Estado NCA jornada da Cinderela até March Madness incluiu heroísmo no final do jogo e a garantia de uma aposta automática ao vencer o campeonato do Torneio ACC contra o UNC. Queimadurasque já jogou no Winthrop State, foi eleito o Jogador Mais Valioso no torneio da conferência e provou seu talento ao liderar o 11º colocado Alcateia para a Final Four.

Embora seu desempenho impressionante possa aumentar suas ações no Draft da NBA, a realidade de ser um grande homem de 6’7 “e 275 libras, prosperando principalmente na pintura, pode limitar suas perspectivas como escolhido na loteria.

Burns aborda rumores

No entanto, vários membros da NFL sugeriram que Queimaduras poderia ter potencial como atacante ofensivo na liga. Queimaduras abordou esses rumores durante uma entrevista com Dan Patrickafirmando que não teve notícias diretas de nenhum time da NFL.

“Eles sempre encontram algo para conversar, e eu acabei sendo um dos assuntos. [The NBA’s] o plano”, observou.

“Eu provavelmente exploraria algumas outras opções antes [football]mas não sou uma pessoa de mente fechada.”

Embora pareça improvável que Queimaduras vai seguir o futebol na próxima temporada, continua sendo uma carreira alternativa em potencial se o basquete não der certo para o atleta de 23 anos.