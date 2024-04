DJ Burns fala mal de Zach Edey antes do confronto da Final Four

DJ Queimaduras involuntariamente mexeu a panela antes do Últimos quatro confronto entre os Wolfpack do estado da Carolina do Norte e a Caldeiras Purdue. Queimadurasum destaque para o Wolfpack, inadvertidamente forneceu motivação extra para Purdue ao sugerir que a estrela dos Boilermakers Zach Edey nunca enfrentou um jogador como ele.

“Sim, com certeza [I can give Edey problems]”, Queimaduras disse.

O comportamento sorrateiro de Zach Edey na festa de Purdue mostrado em vídeo secreto

“Acho que ninguém o pressionou tanto quanto eu, com certeza. Bem, talvez ele tenha feito isso, mas não em um palco como este.

“Acho que ninguém o pressionou tanto quanto eu.”

Com ambas as equipes buscando uma vaga no jogo do título nacional, Queimaduras‘ comentários adicionaram lenha ao fogo. Enquanto Queimaduras pode ostentar estatísticas impressionantes, sua afirmação de que Edey nunca encontrou um jogador do seu calibre parece duvidoso.

Preparando-se para enfrentar Edey

Com 7-4 anos e pesando 300 libras, Edey representa um obstáculo formidável para o grande homem do estado da Carolina do Norte. Como Queimaduras se prepara para o confronto semifinal de sábado à noite, resta saber como ele conseguirá enfrentar EdeySua presença imponente na quadra.

“Não vou revelar isso, mas estamos apresentando um plano de jogo” Queimaduras disse ao “Dan Patrick Show”. “Temos algum trabalho vindo aqui [to prepare] por isso.”