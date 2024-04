Dois Beckhams em Miami? Golfinhos intensificam perseguição a Odell Beckham Jr

Odell Beckham Jr. poderia estar indo para a Flórida em um futuro próximo, depois que surgiram relatórios afirmando que o Golfinhos de Miami estão trabalhando em um acordo para recrutar a estrela da NFL.

O ex-jogador dos RavensUm deles passou uma temporada em Baltimore antes de ser libertado e parece que pode ter encontrado um novo local de pouso enquanto os Dolphins intensificavam seus esforços.

O momento estranho de Kim Kardashian e Odell Beckham Jr na festa de início de Las Vegas

No mês passado, nas reuniões da liga NFL, o técnico do Miami Dolphins Mike McDaniel disseram que fizeram uma oferta a Beckham.

De acordo com a ESPN, Miami está desesperado para fechar o negócio e está “tentando muito” contratar o ex-wide receiver do New York Giantsmas ainda não foi alcançado um acordo.

Beckham assinou com os Ravens no ano passado como agente livre em um contrato de um ano no valor de US$ 16 milhões. A franquia AFC North optou por não prorrogar seu contrato, porém, e o liberou para agência gratuita.

Uma ex-estrela prejudicada por lesão

É justo dizer que o jogador de 31 anos pode ter ultrapassado o seu melhor depois de chegar aos Giants entre 2014 e 2016, onde teve média de 98 recepções e mais de 1.000 jardas em todas as três temporadas. A escolha da primeira rodada de 2014 no Draft da NFL também foi selecionado para o Pro Bowl em cada uma dessas temporadas.

Em sua campanha mais recente pelos Ravens no ano passado, ele conseguiu apenas 35 recepções, totalizando 565 jardas. É claro que as lesões afetaram Beckhamque sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior durante o Super Bowl LVII enquanto jogava pelo Los Angeles Rams em 2022.

Beckham também foi prejudicado por lesões em suas duas últimas temporadas com os Giants antes de ser negociado com o Cleveland Browns antes da temporada de 2019. Mas mais tarde ele foi dispensado no meio da campanha de 2021, onde se juntou ao Rams.

A posição de Beckham sobre a mudança para Miami

Ele não seria o primeiro Beckham para se mudar para Miami, com o time da MLS Inter Miami co-propriedade do ex-ícone do futebol David Beckham. E parece que as conversas sobre a assinatura de um acordo foram prematuras, embora ele tenha sido visto abraçado Monte Tyreek para enviar o boato ao limite.

Beckham rapidamente rejeitou a ideia de que ele havia colocado a caneta no papel, então os fãs dos Dolphins terão que esperar por algo mais oficial antes de ficarem entusiasmados.