Bayern de Munique e Real Madrid lutou pelo empate em 2 a 2 na Allianz Arena na primeira mão da semifinal da Liga dos Campeões.

O Real Madrid chegou como favorito, mas provou ser um jogo incrivelmente equilibrado. O Bayern de Munique começou muito melhor entre as duas equipes, usando O ritmo de Leroy Sane no flanco esquerdo para causar uma série de problemas ao Real Madrid.

São teve a chance de abrir o placar para os donos da casa logo no primeiro minuto, com o ex-prodígio do Schalke sendo jogado atrás da linha defensiva do Real Madrid.

São se acomodou e chutou para o gol, mas foi bem defendido por Andriy Luninque conseguiu desviar a bola do perigo.

Sven HoppePA

Foi um começo rápido para Acusações de Tuchel que então desperdiçou outra chance através Sãodesta vez o internacional alemão disparou por cima da trave e não causou problemas a Lunin.

O Real Madrid é especialista no equivalente futebolístico da corda-a-droga: eles parecem estar realmente lutando e então, num piscar de olhos, podem machucar você.

Experiência de Toni Kroos permitiu-lhe fazer um passe perfeito atrás da defesa do Bayern de Munique e Vinícius Jr. nunca iria perder em uma corrida contra Kim Min Jae.

O brasileiro correu em direção ao gol do Bayern e manteve a compostura ao deslizar a bola para além Manuel Neuer e para o fundo da rede.

O Bayern de Munique ficou surpreso com o gol inaugural do Real Madrid. Eles haviam perdido o controle de um jogo no qual pareciam confortáveis. No entanto, dispararam um tiro de advertência em direção a O gol de Lunin pouco antes do intervalo, com Foto solo de Harry Kane efervescente bem longe do poste.

Thomas Tuchel fez ajustes no intervalo

Leon Goretzka foi sacrificado no intervalo com Tuchel procurando mais solidez no flanco atrás São.

Raphael Guerreiro foi introduzida e o impacto foi quase imediato, uma vez que o clube bávaro lançou uma reviravolta improvável.

O primeiro gol saiu São. Isso não foi uma surpresa, já que ele foi a estrela do clube bávaro durante toda a noite.

Embora a lesão o tenha obrigado a continuar a fazer exercício em campo durante todo o intervalo para evitar cãibras musculares, o avançado empatou de forma espectacular para os anfitriões.

Ele cortou para dentro pela ala direita, dançando entre os zagueiros do Real Madrid antes de chutar rasteiro para o fundo da rede.

ANNA SZILAGYIEFE

Foi além A lua antes que o ucraniano pudesse ver o chute, e ele não estava nem perto de fazer outra defesa importante.

Três minutos depois e o Bayern de Munique estava em vantagem. Um desafio preguiçoso de Lucas Vázquez dentro da área de grande penalidade e Clemente Turpin não teve dúvidas de que a falta era digna de pênalti.

Harry Kane se adiantou, enviou A lua para o lado errado e rolou a bola para a rede para colocar o Bayern de Munique em vantagem por 2 a 1.

Kane poderia ter feito o 3-1 com um voleio que foi desviado, mas o giro da bola passou perto da trave.

Do canto resultante Eric Dier impulsionou um cabeçalho em direção A luano entanto, o ucraniano conseguiu cabecear de graça do zagueiro inglês.

Kim não aproveitou a melhor das noites depois de ter sido o culpado do primeiro golo. Ele foi pego com muita força para Vinícius Jr. que disparou um tiro que foi defendido por Neuer, ainda assim ele era culpado de sujar Rodrygo vai na área faltando nove minutos para o final, depois de novamente ter sido muito apertado para um atacante.

Turpin levou alguns segundos para avaliar a situação e então apontou para o local com Vinícius Jr. tendo a chance de dobrar sua conta.

Um passo de gagueira colocado Neuer para um lado e Vinícius Jr.. balançou a bola para o meio do gol e fez o 2 a 2, um resultado que define o empate bem antes do jogo de volta, no Estádio Santiago Bernabeu, na próxima semana.