Doja Cat deslumbra o público no Coachella com várias mudanças de guarda-roupa

Gato Doja se transformou em um camaleão no Coachella no domingo à noite, vestindo uma mistura de roupas diferentes que deslumbrou o público durante sua apresentação selvagem.

A rapper subiu ao palco no 23º festival anual em Indio, Califórnia, para encerrar o fim de semana 1 – enquanto cantava muitas de suas músicas populares e mudava constantemente seu guarda-roupa atrevido.

Confira essas fotos das diversas opções de roupas de Doja em seu set. Primeiro, ela se vestiu com um macacão branco folgado e uma peruca loira esvoaçante.

Em vários momentos, ela então coloca borlas de longas extensões de cabelo loiro cobrindo a maior parte do corpo, um biquíni e botas de pele, uma malha amarela com meia-calça branca e, por fim, um espartilho branco com cuecas combinando.