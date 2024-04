Donovan Mitchell surpreende os fãs do New York Yankees e lhes dá grandes esperanças para a temporada

PAtletas profissionais estão sempre focados em seu próprio esporte, mas não é incomum descobrir que assistem atentamente a outros esportes.

NBA estrela Donovan Mitchell é um desses. Mitchell é um fã de beisebol e torce especificamente pelo Mets de Nova York. Mas os fãs do Mets não vão gostar do que ele postou no sábado.

Donovan Mitchell acha que a escalação dos Yankees é assustadoramente boa

Seguindo o Ianques de Nova Iorque vencer o Guardiões de ClevelandMitchell elogiou a metade superior de sua escalação. de Nova York 1-5 rebatedores começamos o ano em pé de luta.

Anthony Volpe: 0,353/2/7 Juan Soto: 0,333/3/15 Juiz Aaron: 0,204/2/6 Anthony Rizzo: 0,281/1/5 Giancarlo Stanton: 0,234/4/9

O juiz tem sido, na verdade, o elo mais fraco, embora o MVP AL de 2022 certamente mudará isso mais cedo ou mais tarde. Os Yankees são 12-3 para começar a temporada e tenho grandes expectativas para o futuro.

Mitchell, por sua vez, está tendo outra temporada de destaque no NBA. Em sua segunda temporada com o Cavaliers de ClevelandMitchel entrou para o time All-Star e está marcando 26,6 pontos por jogo, com média de 6,1 assistências, o recorde da carreira.

Há rumores de que Mitchell, nascido em Nova York, é um alvo comercial para os Knicks.