Dr. Phil diz que o júri do julgamento de Trump é preocupante para a acusação e a defesa

Donald Trump O julgamento criminal de Hush Money em Nova York pode enfrentar um campo de jogo injusto com base no júri – mas em termos de quem beneficia, é um jogo de dados… é o que diz Dr. Fil .

Há dois advogados no júri… e Phil diz que isso pode prejudicar e ajudar Trump e companhia, dependendo de como eles se sentem politicamente. Ouça… a análise dele é meio certeira.

Resumindo a história… DP diz que o problema de ter duas mentes jurídicas no júri é que as outras normas podem simplesmente se submeter a elas nas deliberações – então o fato de que elas podem acabar comandando o show e informando opiniões é terrivelmente perigoso na mente de Phil.

É claro que a filiação política e os sentimentos em relação a Trump são o pano de fundo silencioso de tudo isto – e Phil diz que isso pode, em última análise, ser o factor decisivo final neste caso… independentemente do que um jurado faz para viver, ou do quanto eles sabem sobre a lei.

Phil diz que sabe que a equipe de Trump espera um júri empatado – mas tudo dependerá das evidências… e do que esses nova-iorquinos interpretam quando olham as instruções no final.