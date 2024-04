Draft 2024 do Dallas Cowboys: Quem fez o draft dos Cowboys este ano?

Adepois de fechar o NFC Leste com um louvável 12-5 recorde da temporada passada, o Dallas Cowboys foram eliminados sem cerimônia dos playoffs em um Curinga jogo contra o Green Bay Packers, perdendo 48-32. Esta saída decepcionante deu um tom determinado para a entressafra, enfatizando o compromisso da equipe em reforçar seu elenco ao longo da temporada. Draft de 2024 da NFL.

Apesar de um período de agência livre moderado, o Vaqueiros entrou no draft com uma estratégia clara, mantendo todas as suas escolhas originais das três primeiras rodadas, uma raridade na NFL de hoje, feliz com o comércio. Com o planejamento meticuloso do proprietário Jerry Jones, os Cowboys se concentraram fortemente em fortalecer suas linhas ofensivas e defensivas. Aqui está uma visão detalhada de suas escolhas:

Tyler Guyton, OT, Oklahoma – Rodada 1, escolha 29

Os Cowboys usaram sua 29ª escolha geral para garantir Tyler Guyton de Oklahoma. Com 6’8 “e 322 libras, a transição de Guyton de tight end para tackle ofensivo mostra seu atletismo excepcional. Embora seja relativamente novo em sua posição, Guyton deve lutar imediatamente pela posição de titular esquerdo, um papel crítico deixado vago por Tyron Smith.

Marshawn Kneeland, EDGE, Western Michigan – Rodada 2, escolha 56

Continuando a focar nas trincheiras, Dallas selecionou Marshawn Kneelandum final defensivo de Oeste de Michigan, com sua escolha de segunda rodada. Kneeland, que também converteu do tight end, mostrou um desenvolvimento promissor na linha defensiva, com média de 3,5 sacks e 9,3 tackles por derrota nas últimas três temporadas.

Cooper Beebe, OG, Kansas State – Rodada 3, Escolha 73 (via DET)

Na terceira rodada os Cowboys reforçaram sua linha ofensiva com Cooper Beebeum atacante versátil de Estado do Kansas. A habilidade de Beebe de jogar tanto como guarda quanto como centro fornece ao Dallas opções flexíveis dependendo da preparação de seus outros atacantes, incluindo o jogador do primeiro turno Tyler Guyton.

Marista Liufau, LB, Notre Dame – Rodada 3, Escolha 87

Dallas abordou uma área-chave de necessidade ao elaborar Marista Liufauum linebacker de Nossa Senhora, com sua segunda escolha na terceira rodada. A versatilidade de Liufau será crucial para fortalecer um corpo de linebacking que tem enfrentado dificuldades nas últimas temporadas.

Caelen Carson, CB, Wake Forest – Rodada 5, Escolha 174 (compensatória)

Com sua escolha compensatória na quinta rodada, os Cowboys arriscaram Caelen Carsonum cornerback de Floresta Acordada. Apesar das preocupações com lesões, os atributos físicos e habilidades de Carson sugerem que ele pode se tornar um jogador valioso na secundária dos Cowboys.

Ryan Flournoy, WR, Southeast Missouri State – Rodada 6, Escolha 216 (compensatória)

No final da sexta rodada, Dallas adicionou Ryan Flournoyum grande receptor de Sudeste do estado de Missouri. O impressionante atletismo de Flournoy e o desempenho sólido contra as principais competições sugerem que ele tem potencial para se tornar uma parte importante do corpo de recepção dos Cowboys.

Nathan Thomas, OT, Louisiana – Rodada 7, Escolha 233 (de LV)

Nathan Thomas, um tackle ofensivo de Luisianafoi selecionado com uma escolha de sétima rodada adquirida do Invasores. As características físicas de Thomas fazem dele um projeto promissor para a equipe técnica de linha ofensiva dos Cowboys.

Justin Rogers, DT, Auburn – Rodada 7, Escolha 244

Com a escolha final, Dallas optou por Justin Rogersum tackle defensivo de Castanho-aloirado. A força e a capacidade de Rogers de ocupar os bloqueadores podem torná-lo um recurso valioso na defesa, especialmente em situações iniciais.

O Dallas CowboysA abordagem ao projecto de 2024 reflecte um compromisso claro com a reconstrução e o reforço das unidades centrais da equipa. Ao focar nas trincheiras e adicionar profundidade às posições-chave, os Cowboys estão preparados para fazer uma investida mais forte nos playoffs na próxima temporada.