Drake Bell explica caso de perigo infantil contra ele, DMs deu errado

Drake Bell está esclarecendo as acusações de perigo infantil contra ele há alguns anos – e ele basicamente diz que foi um caso de DMs que deu errado.

A ex-estrela infantil foi ao episódio de terça-feira do podcast “Not Skinny But Not Fat” para explicar a coisa toda… a primeira vez que ele fez isso em profundidade e detalhes de sua própria perspectiva. É interessante… embora ele tenha se declarado culpado, ele nega qualquer irregularidade real.