Drake chocado com o pedido de desculpas de J. Cole a Kendrick Lamar, diz Akademiks

Ak está perdendo o sono em seu stream do Rumble, rasgando o pedido de desculpas de Cole, mas disse em seu bate-papo que teve uma longa conversa com Drake, que zombou da ideia de pedir desculpas a Kendrick.

Cole surpreendeu sua enorme base de fãs com seu pedido de desculpas de Kendrick – no Dreamville Festival, entre todos os lugares – deixando muitos questionando a credibilidade do rapper da Carolina do Norte no processo.