Drake faz grande aposta na vitória de Alex Pereira no UFC 300

Drake espera ganhar mais de US$ 1 milhão depois de fazer uma grande aposta na vitória de Alex Pereira na luta principal do UFC 300, no sábado.

O rapper, que notoriamente investe muito dinheiro antes de algumas das maiores lutas dos esportes de combate, exibiu sua última aposta no sábado, antes do evento histórico em Las Vegas. Drake apostou US$ 675 mil na vitória de Pereira, com a chance de ganhar pouco mais de US$ 1,194 milhão se o brasileiro defender com sucesso seu título contra Jamahal Hill.

Pereira continua sendo um ligeiro favorito de acordo com a maioria das casas de apostas depois de nocautear Jiri Prochazka para se tornar campeão em novembro passado. Enquanto isso, Hill tenta se recuperar depois de abrir mão do título dos meio-pesados ​​​​ao sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles durante uma partida de basquete no verão passado.

A luta no UFC 300 é a primeira ação de Hill desde janeiro de 2023, quando derrotou o mentor e técnico de Pereira, Glover Teixeira, pela conquista do cinturão.

É claro que as apostas de Drake sempre vêm acompanhadas de uma boa quantidade de superstição, porque a estrela do hip-hop canadense também escolhe errado em muitas de suas maiores apostas. Isso levou a um apelido conhecido como “maldição de Drake” sempre que ele investe dinheiro em alguém.

Ironicamente, Drake ganhou mais de US$ 2 milhões quando apoiou Israel Adesanya em sua revanche contra Pereira em abril de 2023, mas também perdeu US$ 400.000 apostando em Jorge Masvidal no mesmo card e acabou perdendo na decisão para Gilbert Burns.

Pereira tenta quebrar essa maldição no sábado, quando for a manchete do UFC 300 contra Hill.