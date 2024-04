Drake, J Cole e Kendrick Lamar estrelam uma grande briga de rap que ocorre entre eles

RNo momento, há muito debate entre os fãs de rap que discutem quem pode ser o melhor rapper do momento. Três dos nomes mais famosos e talentosos já estão brigando há algum tempo. Os nomes deles são Drake, J Cole e Kendrick Lamar. Tudo começou com um apelo à união onde todos os três rappers são apontados como os melhores do momento, mas Kendrick Lamar não gostou daquele verso de J Cole. Aqui está o que ele disse sobre a música de Drake do Para todos os cães álbum chamado ‘Atirador em primeira pessoa‘: “Adoro quando eles discutem o MC mais difícil / É K. Dot [Kendrick]? É Aubrey [Drake]? Ou eu? / Nós, os três grandes, como se tivéssemos começado uma liga.”

Como Kendrick Lamar respondeu?

Como esperado, Kendrick Lamar respondeu a esta comparação como esperado, ele acreditou durante anos que é atualmente o melhor no jogo. Era óbvio que ele não gostaria que as pessoas o comparassem a qualquer outro rapper do jogo. Ambos Drake e J Cole são incrivelmente talentosos, mas Lamar não responde bem a comparações. Foi aí que as coisas esquentaram quando Kendrick apareceu com um verso curto em uma música não creditada de Metro Boomin ‘e Future chamada Like That. Em um verso não creditado, Kendrick apenas disse que não havia “três grandes – sou apenas eu”. Durante um show recente na Flórida, Drake falou ao público sobre essa briga, mas J Cole’s a resposta chegou hoje e é basicamente uma declaração de guerra.

J Cole acaba de lançar um álbum surpresa chamado Pode excluir mais tarde, onde ele responde ao verso de Kendrick indo atrás da carreira de Lamar. Rap: “Recebi um telefonema, dizem que alguém está zombando / Você quer um pouco de atenção, vem com ramais. Ele ainda faz shows, mas caiu tipo Os Simpsons. Seu terceiro [album] era enorme e esse foi o seu auge. Eu estava logo atrás e só agora acertei o meu. Empurre, venha a empurrar este microfone, vou humilhá-lo.”