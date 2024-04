Drake rejeitado do processo de ação coletiva da Astroworld

Drakeestá oficialmente fora de todos os processos da Astroworld… um juiz concedeu um pedido de julgamento sumário e rejeitou todas as reivindicações contra ele.

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ… um juiz do condado de Harris, no Texas, ouviu os argumentos e decidiu rejeitar todas as reivindicações contra Drake com preconceito.



Lembre-se… Drake foi citado como réu em alguns processos após a tragédia do esmagamento da multidão em Houston em 2021 – com os demandantes alegando que, por ele subir ao palco com Travis Scott, eles acreditavam que ele ajudou a incitar a multidão ao frenesi.

Drake argumentou que não deveria ser processado por simplesmente aparecer como convidado… acrescentando que não estava envolvido no planejamento, então não é responsável pelos ferimentos ou mortes.



Problemas legais decorrentes da Astroworld perseguiram todos os artistas envolvidos… incluindo Travis, que supostamente apresentou uma reclamação semelhante à de Drake no final de março – basicamente dizendo que as medidas de segurança não eram de sua responsabilidade. Um juiz negou o pedido de Travis para ser removido como réu do processo… e o mesmo aconteceu com a Apple, que havia pedido a mesma coisa.

Um grande júri do condado de Harris decidiu em junho passado que Travis não enfrentaria nenhuma acusação criminal pelo incidente … embora um relatório policial final sobre o assunto divulgado no mês seguinte parecesse colocar grande parte da culpa pela continuação do show diretamente na equipe de Travis .

Dez pessoas – incluindo alguns menores – morreram na tragédia, enquanto centenas de outras ficaram feridas.