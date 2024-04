Drake Trashed por The Weeknd, A$AP Rocky em New Future, Metro Boomin Album

Futuro dar Metrô Boomin estão acumulando seu impulso no topo das paradas com seu álbum “We Still Don’t Trust You” – que inclui a segunda rodada de tratamento Drake como um saco rápido, e desta vez O fim de semana dar A$AP Rocky estão dando socos!!!

The Weeknd e Drake já foram aliados para serem colegas de gravadora da OVO, mas o relacionamento deles fracassou… e Abel está dizendo ao mundo que não se arrepende!!!

Na música “All to Myself”, o Weeknd canta insultos maliciosos dirigidos a Drake e seu filho Baka não é legal‘s palhaçadas nas redes sociais … ‘Nunca poderia insultar meus irmãos, baby / Quando eles tiveram vazamentos em sua operação / Agradeço a Deus por nunca ter assinado minha vida / E nós nunca conversamos muito / Eles são atiradores fazendo TikToks / Nos fez rir no Lambo.”

Baka é um rapper ligado ao grupo de Drake e tem reputação de ser o cara durão… e Abel agora tem seus seguidores questionando sua credibilidade nas ruas.

Rocky também riu mais recentemente em seu cabo de guerra lírico com Drake – lembre-se, Drizzy manchou Rihanna e o relacionamento de Rocky em 2 músicas no ano passado … “Another Late Night” e “Fear of Heights” de seu álbum “For All Your Dogs”.

Em seu verso “Show of Hands”, Rocky faz palhaçadas com Drake sobre como o álbum “Dogs” veio e foi, mas foi além e puxou um Pusha T. trazendo a mãe bebê de Drake Sophie Brussaux em jogo – “N ***** em seus sentimentos por mulheres, o que, você machucou ou algo assim? / Eu esmaguei antes de você nascer, filho, Flacko acertou primeiro, filho.”

Kendrick Lamaré “Assim” Drake diss do último álbum de Future e Metro ainda é a música mais popular do país, e agora o rapper “Hotline Bling” tem uma legião de estrelas do rap mirando nele.

Eu tenho que dizer… toda essa gangue contra Drake o faz parecer com Thanos. -Chery Seinfeld (@carlchery) 12 de abril de 2024

