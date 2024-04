Drama de vôo UConn March Madness: as últimas novidades sobre a tentativa dos Huskies de chegar à Final Four

Testa é a melhor época do ano para ser um fã de basquete. O Torneio da NCAA está reduzido a quatro equipes que se enfrentarão no sábado em Glendale, Arizona pelo direito de disputar o jogo do campeonato nacional na noite de segunda-feira – isto é, se todos os quatro times chegarem ao Vale do Sol.

Isso porque o Huskies de Connecticut‘O time de basquete masculino está tendo alguns problemas para entrar Fénix. Os outros três Últimos quatro equipes já pousaram no deserto, mas os atuais campeões UConn serão os últimos a chegar ao que se tornou uma situação profundamente decepcionante para o NCAA para desembaraçar.

Por que a UConn chegará tão tarde?

Huskies treinador E Hurley disse à CBS Sports que o voo de sua equipe para Phoenix seria adiado devido a “questões logísticas e mecânicas.” O avião da equipe, vindo de Cidade de Kansasencontrou mais problemas quando foi revelado que a tripulação daquela aeronave não poderia acompanhar a equipe até o aeroporto de Phoenix. Aeroporto Internacional de Sky Harborpois ultrapassariam as horas de trabalho permitidas – que são diretrizes implementadas em nível federal.

CBS Sports informou que UConn terá que pegar um voo fretado menor para Phoenix. Esta aeronave, chegando de Cincinnatiprecisará reabastecer em algum lugar antes de pousar Arizonae a Os jogadores e equipe dos Huskies não estão programados para chegar a Phoenix antes da 1h30, horário local, na manhã de quinta-feira.

Todos Últimos quatro equipes – UConn, Alabama, Purduee Estado da Carolina do Norte – têm obrigações com a mídia na quinta-feira, e o atraso inesperado na viagem reduzirá drasticamente o tempo dos Huskies para se acomodarem antes da disponibilidade da mídia. Num comunicado, a NCAA – que organiza todas as viagens para as suas escolas nos torneios masculinos e femininos – expressou a sua decepção pelo facto de a UConn ter experimentado este revés, e resta saber se o calendário de quinta-feira será ajustado para acomodar o atraso. chegando Huskies.

UConn, a cabeça-de-chave número 1 do torneio, dominou absolutamente sua oposição na medida em que busca se tornar a primeira escola em 17 anos a defender o campeonato nacional. Os Huskies venceram todos os quatro jogos do torneio por pelo menos 17 pontos e está em uma seqüência de 11 vitórias consecutivas desde fevereiro. Eles enfrentarão o quarto colocado Maré Carmesim do Alabama na última denúncia de Estádio Fazenda Estadual no Sábado à noite.