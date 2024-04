Dricus du Plessis convoca Israel Adesanya para o UFC 305 na Austrália

Dricus du Plessis quer Israel Adesanya na Austrália.

Vários relatórios indicam que o UFC quer que du Plessis x Adesanya seja a atração principal do retorno da promoção à Austrália no UFC 305. Na terça-feira, du Plessis respondeu a esses rumores chamando “The Last Stylebender”.

“Parece que alguém quer outra surra em Aus. “Estou dentro, eu também não gostaria de lutar contra o rei da África em casa. Manifestações funcionando bem para você DE NOVO! “#stillknocks #proudlysouthafricano #preparetobeamazed #championoftheworld”

Em janeiro, du Plessis venceu Sean Strickland por decisão dividida para conquistar o título dos médios do UFC no UFC 297. Após a vitória, ele convocou uma luta com o bicampeão Adesanya no próximo card do UFC 300. A lesão de du Plessis acabou por tornar isso impossível, mas o campeão sul-africano não desistiu do confronto.

Embora a luta ainda esteja longe de ser oficial Adesanya também manifestou seu desejo de lutar contra du Plessis e supostamente está aberto ao agendamento do UFC 305.

Du Plessis e Adesanya têm uma rivalidade de longa data que remonta a quando Adesanya era o campeão dos médios e du Plessis o convocou, dizendo que ele seria um verdadeiro campeão africano e traria o cinturão de volta para a África, em vez de para a Nova Zelândia. Isso gerou uma animosidade acalorada entre os dois, e parecia que eles resolveriam suas diferenças no UFC 293, em Sydney. Em vez disso, du Plessis não conseguiu lutar nessa linha do tempo.

Sean Strickland então interveio no UFC 293 e derrotou Adesanya, levando à eventual luta pelo título entre Strickland e du Plessis. Quase um ano depois, a Austrália pode conseguir a luta pelo título original que foi prometida.

O UFC 305 acontece no dia 18 de agosto na RAC Arena em Perth, Austrália.