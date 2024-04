Dricus du Plessis se recusou a deixar Israel Adesanya ditar a reserva do UFC 300: ‘Você está convocado quando eu digo que você está convocado’

Dricus du Plessis defenderá seu título quando estiver bem e pronto.

“Stillknocks” conquistou o título dos médios do UFC com uma dura vitória por decisão dividida sobre Sean Strickland na luta principal do UFC 297. Os danos sofridos naquela luta impediram du Plessis de retornar rapidamente aos treinos, o que o deixou incapaz de considerar outra luta nos meses seguintes.

Isso significava que du Plessis não poderia aceitar uma luta com o rival de longa data Israel Adesanya, que seria a atração principal do UFC 300 neste sábado. Adesanya disse recentemente que foi “convocado” para lutar contra du Plessis, mas du Plessis tem uma explicação do motivo pelo qual recusou o cartão amarelo.

“Eu estava com uma bota lunar”, disse Du Plessis no Sombra Banida podcast. “Não consegui treinar, porque com o pé quebrado ele está parado, não consegui treinar. Então agora você quer que eu tenha um camp de seis semanas para lutar no UFC 300. [Against] uma das melhores pessoas que já fez isso. Acho que as pessoas não entendem o que significaria lutar nos 300, ser a luta principal. Isso é uma merda que muda vidas.

“Mas mesmo falando do lado financeiro, para quem estava se perguntando, eu não queria mais dinheiro. O dinheiro que me ofereceram foi ótimo. Para mim, é uma coisa de legado. Ir lá, depois de atuar da maneira que tenho feito e ir lá e não estar 100 por cento realmente, e as pessoas dizendo: ‘Por que você não está assumindo o risco?’ Eu assumi o risco em todas as lutas. Já me machuquei em algumas lutas, principalmente na luta contra Whittaker. Começando a lutar, já lutei três vezes em sete meses. Isso é correr um risco. Depois de conseguir o título, você não precisa correr esses riscos, porque não é uma oportunidade, é uma oportunidade para o candidato, não para mim. Recusei lutar. Foi com o coração pesado que tive que recusar o UFC 300 porque é um privilégio incrível ser a atração principal desse card.

“Mas Izzy dizendo que foi convocado, não. Você está convocado quando eu digo que você está convocado.”

Desde então, Du Plessis propôs que ele e Adesanya lutassem no dia 17 de agosto, no UFC 305, em Perth, na Austrália. O confronto entre os dois é inevitável desde que se enfrentaram dentro do octógono após a vitória de du Plessis sobre Robert Whittaker no UFC 290, em julho de 2023.

Adesanya estava na fila para defender o título dos médios contra du Plessis no UFC 293, mas novamente as lesões impediram du Plessis de dar uma reviravolta rápida. Em vez disso, Adesanya perdeu o título devido a uma derrota surpreendente para Strickland.

Isso levou Strickland e du Plessis a se enfrentarem em Toronto em janeiro passado. O lutador vencedor provavelmente seria considerado para competir no UFC 300, mas depois de vencer Strickland na decisão, du Plessis sabia que não estava em condições de comparecer ao encontro de 13 de abril.

“Eu sabia que, indo para essa luta, o UFC 300 provavelmente seria uma possibilidade. Foi discutido, mas nunca foi oficial”, disse Du Plessis. “… Se você olhar para isso [Strickland] lutar, não acho que as pessoas percebam como é isso. É fácil sentar e dizer: ‘Ele saiu da jaula’. Sim, porque não sei se você sabe o que é adrenalina e eu sou durão e você não. Quero dizer, você viu na manhã seguinte que eu estava em uma cadeira de rodas.”

Em sua ascensão na classificação, du Plessis fez seu nome enfrentando alguns dos contendores mais consagrados da divisão dos médios do UFC. Ele derrubou Whittaker, Derek Brunson, Darren Till, Brad Tavares e outros a caminho da disputa pelo título.

Aquele ritmo frenético de início de carreira o prejudicou e agora que é o campeão que está sendo perseguido, ele quer não ter pressa na hora de assinar o acordo da próxima luta.

“Eu estaria no acampamento há duas semanas”, disse Du Plessis. “Só voltei a treinar e a conseguir me movimentar com o pé na última semana. Isso não faz sentido. Então, sim, recusei 300 no final do dia e foi com o coração pesado. Não foi fácil recusar uma luta como essa e não foi fácil recusar um pagamento como esse ou o legado que por si só teria sido. Esse é o jogo de luta.”