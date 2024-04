Dupla de Raphinha e substituições de Xavi levam o Barcelona a um triunfo emocionante do PSG

Raphinha avançou como o herói improvável para Barcelonacomo Xavi Hernández saboreou uma vitória memorável por 3 a 2 sobre PSG na primeira mão das quartas de final da Liga dos Campeões, no Parc des Princes.

Embora grande parte da preparação pré-jogo tenha se concentrado em Kylian Mbappé antes da sua difícil transferência para Espanha, o francês teve uma noite tranquila, enquanto as duas equipas disputavam um jogo fascinante em Paris.

O jogo começou animado quando Lewandowski pensei que ele havia cabeceado o Barça na frente após uma afirmação equivocada de Gianluigi Donnarummamas lateral-esquerdo Nuno Mendes fez um excelente trabalho ao tirar a bola da linha.

Lewis JolyPA

Os visitantes continuaram a pressionar para abrir o jogo enquanto o PSG sentia o calor, com Ilkay Gundogan e Lewandowski novamente chegando perto de Donnarumma parecendo menos do que seguro no gol do PSG.

E o gol de abertura veio graças a uma peça de qualidade do jovem de 16 anos Lamine Yamalque provou de uma só vez porque há tanto entusiasmo em torno do adolescente.

O jovem espanhol fez uma entrega impressionante com uma trivela – usando a parte externa da bota esquerda – para encontrar Lewandowski na grande área. O atacante escapou de um 50-50 com Donnarummamas havia Raphinha para recuperar o rebote com um chute bem colocado na rede vazia para marcar seu primeiro gol na Liga dos Campeões.

Foi nada menos do que o Barça merecia depois de levar a iniciativa ao PSG, com Mbappe e o ex-jogador do Barça Dembele muito longe do seu melhor no primeiro tempo.

Dembélé inspira recuperação do PSG

Mas depois do intervalo, recém-chegado A conversa inspiradora de Luis Enrique no intervaloo PSG parecia animado e encontrou o empate apenas três minutos após o intervalo. Corte de Mbappé desviado para o caminho de Dembéléque habilmente falsificou um chute com o pé esquerdo e acertou a bola no alto da rede, com Marc-André ter Stegen um mero passageiro devido ao poder da greve.

Lewis JolyPA

Estimulado pelo forte apoio da casa no Parc des Princes, o PSG virou o jogo de cabeça para baixo quando Fabian Ruiz recebeu a bola pela direita e fez passe disfarçado para Vitinhaque conseguiu esconder seu esforço sob Ter Stegen para fazer 2-1.

Os suplentes de Xavi deixam a sua marca

Não muito depois Ter Stegen substituto negado Bradley Barcola com uma defesa maravilhosa com a ponta do dedo, o Barça respondeu de maneira perfeita através Raphinha, que, depois de ficar 10 jogos sem marcar na competição, marcou o segundo da noite, rematando para casa após um passe de classe mundial de Pedro.

Faltando cerca de meia hora para o fim, o empate estava à vista e Barcola quase colocou seu nome nas últimas páginas depois de marcar o gol, apenas para Ronald Araújo negá-lo com um último desafio deslizante.

Isso provou ser crucial quando o pêndulo balançou novamente. Outro dos O substituto de Xavi, Andreas Christensen, recebeu a entrega de Gundogan e foi além do Donnarummaque parecia desprovido de confiança depois de permanecer enraizado em sua linhagem.

A natureza mesquinha da eliminatória começou a aparecer no final com Christensen, Pau Cubarsi, Fermín López e Lucas Beraldo todos recebendo advertências no final, descartando o primeiro da segunda mão. Mas Xavi não se importará depois de ver sua equipe se recuperar no final graças às substituições, colocando sua equipe no controle firme antes da segunda mão.