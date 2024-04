E Morant deu um soco em adolescente em legítima defesa, decide o juiz

E Morante está um passo mais perto de ganhar uma ação judicial contra o adolescente que ele deu um soco durante uma briga em um jogo de basquete há dois anos… um juiz acabou de decidir que o astro da NBA estava agindo em legítima defesa quando atingiu o menor.

Joshua Holloway, que tinha 17 anos na época do incidente, casou-se com Morant em setembro. 2022, alegando que o armador do Grizzlies o agrediu enquanto os dois competiam em uma quadra de basquete em Ja’s Eads, Tenn. lar.

Holloway afirmou que durante uma discussão no jogo, ele jogou uma bola em Morant e acidentalmente o acertou no rosto. Ele alegou que Morant ficou furioso e deu-lhe um soco com o punho fechado.

Morant, no entanto, argumentou mais tarde que estava agindo em legítima defesa… explicando durante o processo judicial de dezembro que estava simplesmente tentando se proteger de perigos.

Na segunda-feira, depois de refletir durante semanas sobre todos os depoimentos, um juiz do condado de Shelby proferiu uma decisão de 44 páginas… e concluiu que Morant estava, de fato, agindo em legítima defesa.

O processo continuará avançando apesar da decisão – um julgamento ainda está marcado para abril – embora se acredite que Morant esteja agora no comando da vitória após a decisão do juiz.

“Estamos desapontados”, disse o advogado de Holloway. Rebecca Adelman, disse à ESPN da decisão na terça-feira, “e continuaremos a tomar as medidas necessárias para proteger e defender Josué”.

Morante cumpriu suspensão de 25 jogos para começar esta temporada com vários incidentes relacionados a armas. Ele voltou após a suspensão, mas depois de apenas nove jogos, sofreu uma lesão no ombro no final da temporada.