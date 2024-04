EA Sports College Football 25 tem data de lançamento vazada por insider

AApós um hiato de 11 anos, o tão esperado retorno de EA Esportes‘O videogame de futebol universitário deve chegar às lojas neste verão. Desenvolvimentos recentes sugerem que os fãs ansiosos não terão que esperar muito mais, com fontes revelando uma data de lançamento específica para “Futebol universitário 25.”

Seguindo relatórios anteriores indicando uma janela de lançamento em julho, renomado analista de futebol universitário Kirk Herbstreit corroborou esse cronograma em uma entrevista recente com Pat McAfee. Agora, surgiram novas informações apontando o dia exato do lançamento do jogo.

Segundo fontes familiarizadas com o assunto, a data de lançamento de “College Football 25” está prevista para a segunda quinzena de julho. Aprofundando os detalhes, foi divulgado que o jogo está previsto para ser lançado em 19 de julho.

Esta revelação vem de uma conversa com um representante da PlayStation, que confirmou a data de lançamento em 19 de julho. O representante enfatizou que salvo quaisquer circunstâncias imprevistas, como atrasos, o lançamento está dentro do prazo previsto.

As pessoas ainda não perceberam a data de lançamento

Primeiro teaser trailer do EA Sports College Football 25EA Esportes/YouTube

Curiosamente, apesar da aparente clareza da data de lançamento, parece ter passado despercebida por muitos. Uma olhada na página da Wikipedia do jogo revela que 19 de julho foi listado como a data de lançamento, escondido à vista de todos.

A escolha de uma sexta-feira como data de lançamento foge da norma da indústria de lançar jogos às terças-feiras. No entanto, este desvio não parece impedir o ímpeto em torno do lançamento iminente do jogo.

Vale a pena considerar a intrincada rede de disseminação de informações na indústria de jogos, onde as empresas muitas vezes compartilham detalhes com parceiros e insiders selecionados bem antes dos anúncios públicos. Embora as circunstâncias possam mudar, o alinhamento de várias fontes ressalta a importância de marcar 19 de julho no calendário para os entusiastas de jogos que aguardam ansiosamente o “College Football 25”.