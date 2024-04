Eagles fecham WR DeVonta Smith com extensão de contrato de 3 anos

TO Philadelphia Eagles concordou com o wide receiver DeVonta Smith para uma extensão de contrato de três anos até a temporada de 2028 na segunda-feira.

A nova estrela dos Eagles tenta convencer Jason Kelce a jogar mais uma temporada na NFLTwitter

Smith tem 240 recepções para 3.178 jardas e 19 touchdowns em três temporadas com os Eagles. Smith foi o vencedor do Troféu Heisman de 2020, que ajudou o Alabama a vencer dois campeonatos nacionais em suas quatro temporadas com o Crimson Tide.

Ele receberá uma extensão de contrato de US$ 75 milhões que inclui US$ 51 milhões garantidos com seu novo acordo. Sua melhor temporada veio em 2022, quando ajudou a levar os Eagles ao Super Bowl com 95 recepções e 1.196 jardas.

A extensão de Smith dá continuidade a uma entressafra movimentada para os Eagles.

Eles contrataram o ex-running back do Giants Saquon Barkley e os linebackers Bryce Huff e Zack Baun, três adições importantes de agente livre que fizeram parte de uma rápida revisão do elenco após o colapso dos Eagles no final da temporada. O safety CJ Gardner-Johnson está de volta um ano depois que a equipe o deixou ir embora por conta própria. O wide receiver DeVante Parker receberá uma garantia de US$ 4,69 milhões em seu contrato de um ano, e os Eagles também contrataram o atacante Matt Hennessy.

Os Eagles também concordaram com um contrato de um ano no valor de US$ 7,5 milhões com o ex-linebacker do Tampa Bay, Devin White.

Além disso, o kicker Jake Elliott, o duas vezes guarda do Pro Bowl Landon Dickerson e o lado defensivo Brandon Graham assinaram acordos que os manterão com os Eagles.

Jason Kelce e Fletcher Cox se aposentaram e deixaram os Eagles com apenas quatro jogadores restantes da temporada 2017 do Super Bowl.