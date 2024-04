Eddie Hearn chama a luta de Mike Tyson x Jake Paul de ‘um show de horrores’: ‘E é isso que é’

To palco está montado para um confronto emocionante como o ex-campeão mundial dos pesos pesados ​​Mike Tyson e o YouTuber que virou boxeador Jake Paul prepare-se para entrar em confronto em uma luta altamente esperada em 20 de julho no AT&T Stadium em Arlington, Texas, a icônica casa do Dallas Cowboys. O mundo estará acompanhando o desenrolar desta batalha épica, com a luta sendo transmitida exclusivamente pela Netflix.

Mike Tyson posta vídeo de sua velocidade de corrida assustadora dirigida a Jake Paul

Embora a luta desperte o interesse de muitos, também gerou debate. Alguns consideram a idade de 58 anos de ‘Iron Mike’ e a reputação de Jake Paul como um showman, em vez de um lutador sério como motivos para não levar a luta a sério. Essa perspectiva contrastante adiciona uma camada intrigante à próxima luta, com o promotor Eddie Hearn expressando suas críticas à luta de exibição.

Eddie ouve palavras duras

Hearn, em uma aparição recente no podcast The Stomping Ground, gerou polêmica ao rotular a luta entre Jake Paul e Mike Tyson como um ‘show de horrores’. Ele sugeriu que o interesse do público na luta decorre de sua natureza não convencional, chamando-a de “show de horrores”.

Eu entendo o evento. Eu sei o que as pessoas querem ver. Eles querem ver shows de horrores. E é isso que é. O consenso geral do público casual é: ‘Ah, isso é meio que um show de horrores. Eu vou assistir isso’. Quem sabe o que estará no cartão? Talvez seja uma ótima noite de boxe. Eddie Hearn

Apesar do confronto iminente com Tyson, o itinerário de luta de Paul está longe de ser escasso. Uma possível revanche contra Tommy Fury está em jogo, aumentando a intriga em torno da trajetória profissional do jovem lutador.

No entanto, a aventura de Paul no MMA encontrou um revés, e sua estreia no octógono dificilmente se concretizará este ano, segundo o chefe do PFL, Donn Davis. Embora reconhecendo a dedicação de Paul aos esportes de combate, Davis destacou a mudança de foco para o boxe, indicando um atraso no desenvolvimento do MMA do YouTuber.