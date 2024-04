Elegibilidade para expansão do crédito tributário infantil: Quem poderá receber o pagamento de US$ 3.600 caso seja aprovado?

Tele Crédito de imposto da criança é uma forma essencial de crédito fiscal que beneficia milhões de americanos todos os anos e os legisladores têm trabalhado para alargar este recurso vital de rendimento.

A forma como este crédito fiscal funciona é que as famílias recebem um crédito fiscal não reembolsável se tiverem filhos dependentes com menos de 17 anos. O crédito pode reduzir a sua fatura fiscal numa base dólar por dólar, potencialmente eliminando totalmente a sua fatura fiscal. Alguns contribuintes também podem ser elegíveis para um reembolso parcial do crédito através do que é chamado de “crédito fiscal adicional para crianças”

Para se qualificarem, os contribuintes e os seus filhos devem cumprir determinados critérios de elegibilidade que têm em conta a idade da criança, bem como a sua relação com a pessoa que os reivindica.

Para 2023, o crédito de imposto da criança vale $ 2.000 por filho dependente qualificado se sua renda bruta ajustada modificada for $ 400.000 ou menos (declaração de casamento em conjunto) ou $ 200.000 ou menos (todos os outros registros). A parte reembolsável, também conhecida como crédito fiscal adicional para crianças, vale até US$ 1.600.

Famílias qualificadas com renda inferior a US$ 75.000 para solteiros, US$ 112.500 para chefes de família ou US$ 150.000 para retornos conjuntos são elegíveis para o crédito temporariamente aumentado de US$ 3.600 para crianças menores de 6 anos e US$ 3.000 para crianças menores de 18 anos.

Receberemos $ 3.600 por criança em 2024?

As famílias eram elegíveis para receber um máximo de US$ 2.000 por cada criança, mas sob o Plano de resgate americanoeles agora podem receber até US$ 3.000, com US$ 600 adicionais disponíveis em 2024.

O programa é administrado pela Receita Federal (IRS) e destina-se a ajudar as famílias, especialmente aquelas com crianças menores de 17 anos, proporcionando-lhes assistência financeira com base em critérios específicos.

Para ser elegível para o Crédito de imposto da criançaa criança deve ter menos de 18 anos até o final do ano, o contribuinte deve ser seu pai biológico, adotivo, adotivo ou padrasto, fornecendo mais da metade de seu apoio financeiro, e a criança deve ser reivindicada como dependente em sua declaração de imposto de renda .

Para se qualificar para o valor total do crédito, você deve atingir um limite de renda específico. Para casais que entram com pedido em conjunto, o limite máximo é de US$ 200.000. Para todos os outros arquivadores, começa em US$ 100.000.