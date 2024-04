Eleições em Penedo: Grupo de Ronaldo Lopes monta quatro chapas e deve eleger 13 vereadores; oposição apenas dois

À medida que as eleições municipais se aproximam, novos detalhes sobre a dinâmica política de Penedo emergem dos bastidores. O atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Ronaldo Lopes, consolidou uma estrutura bastante fortificada ao organizar quatro chapas eleitorais compostas por seis partidos. Estes incluem o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o Partido Socialista Brasileiro (PSB), Solidariedade e a Federação composta por PT, PV e PC do B.

Este arranjo estratégico fortaleceu o grupo de Ronaldo Lopes, especialmente com a adesão de proeminentes pré-candidatos a vereador. Segundo análises internas, espera-se que esta coalizão domine as eleições para a Câmara Municipal, ocupando 13 das 15 vagas disponíveis. Por outro lado, a oposição, liderada por Marcius Beltrão, reuniu cinco partidos em sua frente, mas apenas três — PDT, PP e União Brasil — apresentaram chapas de candidatos a vereador, com projeções indicando a eleição de apenas dois representantes no parlamento mirim.

Esses prognósticos evidenciam a robusta liderança de Ronaldo Lopes e o seu amplo suporte político em Penedo, destacando a influência e a capacidade de mobilização de seu grupo para a próxima disputa eleitoral municipal.