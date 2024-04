Ellen DeGeneres diz que foi expulsa do showbiz em novo show stand-up

Ellen diz: “O que mais posso lhe dizer? Ah, sim, fui expulsa do show business. Não há pessoas más no show business.”

Ela acrescenta: “O ódio durou muito tempo e eu tentava evitar ver as notícias. A garota do ‘seja gentil’ não era gentil. e dançou subindo os degraus… Será que uma pessoa má subiria os degraus se eu tivesse terminado meu show dizendo: ‘Vá se foder’, as pessoas teriam ficado agradavelmente surpresas.”