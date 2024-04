Em sua 21ª temporada, LeBron James surpreende ao vencer Steph Curry em seu próprio jogo

eueBron James continua melhorando seus números enquanto joga sua 21ª temporada na NBA, ao derrotar Steph Curry em seu melhor jogo. Após o jogo de domingo contra o Nets, LeBron consolidou seu domínio com um Taxa de sucesso de 41,6% ao lançar dos 3 pontos, ultrapassando Kyrie Irving (41,1%), Steph Curry (40,3%) e Klay Thompson (38,2%).

LeBron James vence Steph Curry em três

Comentário polêmico de LeBron James no Instagram ao vivo com Diddy vem à tona

James está superando Curry na faixa de 3 pontos…

…mas Curry fez mais três no geral

Durante o jogo no Barclays Center, ele conseguiu marcar 9 de 10 tentativas, garantindo que o Lakers vencesse por 116-104, isso empatou o recorde da carreira de LeBron e fez história na franquia, ao mesmo tempo que ultrapassou MJ em mais de 30 jogos, considerando o jogos decisivos.

Anthony Davis opinou sobre o feito incrível: “Nove em 10, e os que ele estava atirando não acertaram o aro. É sempre bom assistir. Maior número de pontos na história da NBA. A maneira como ele acertou esta noite, magistral.”

Davis também acrescentou “Ele se tornou um artilheiro de três níveis quando ele chuta a bola daquele jeito – os caras sabem que ele é um piloto poderoso, e agora você não pode passar por baixo das telas dele. Porque ele vai atirar neles. E ele vai fazê-los.”

LeBron foi aplaudido de pé ao se sentar para deixar o Lakers vencendo por 16 com 2:52 no relógio, seus números totais foram de 40 pontos, sete rebotes e cinco assistências em 37 minutos. Ao qual ele mencionou “É uma sensação muito boa quando você está em ação e está vencendo”,

“Consegui ficar no chão… nos dias sem jogo, meu pé ficou muito melhor,” disse LeBron. “Estou apenas tentando continuar a colocar meu jogo em um ponto onde não tenho fraquezas no chão, especialmente ofensivamente. Esta noite, eu estava na linha de 3 pontos, e Consegui fazer alguns no quarto trimestre,“, concluiu.