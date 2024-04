Emissoras do terremoto de Taiwan não se incomodam enquanto o estúdio balança violentamente

O vídeo é uma loucura… O SET News estava no set ao vivo pouco antes das 8h de quarta-feira, quando o Terremoto de magnitude 7,4 atingiu . A estação fica na capital de Taiwan, Taipei, enquanto a maioria das pessoas lutava por segurança… onde quer que fosse. O mesmo não aconteceu com a âncora, que não parecia nem um pouco intimidada enquanto a terra se movia.

Você vê pedaços do teto caindo no chão, a câmera instável e as luzes balançando como se estivessem lá fora em um dia de vento. A repórter parecia instável, mas se manteve firme enquanto se agarrava ao monitor da TV.