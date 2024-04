Enfrentando o erro de atualização do Windows 0xc1900223? Veja como consertar

O Windows não consegue instalar a atualização mais recente e gera o erro 0xc1900223? Esta mensagem de erro é comumente encontrada por muitos usuários ao tentar baixar a atualização mais recente em seu Windows 10 ou 11. Devido a esta mensagem de erro, seu Windows não conseguirá baixar as atualizações disponíveis.

Se você está preso com o Erro de atualização do Windows 0xc1900223, então provavelmente sua conexão com a Internet é a culpada por isso. Além disso, pode haver outros motivos para enfrentar esse erro de atualização, como problemas com componentes do Windows Update, arquivos de sistema corrompidos, cache DNS corrompido, etc.

Este erro pode ser um problema real e precisa ser corrigido o mais rápido possível para acompanhar a atualização mais recente do Windows. Este artigo irá guiá-lo com todas as etapas de solução de problemas que você pode seguir para corrigir o erro 0xc1900223 do Windows Update.

Verifique se há Internet lenta

Você precisa de uma Internet estável para baixar o Windows Update. Se a sua Internet estiver lenta, o seu PC não baixará a atualização e gerará o erro do Windows Update 0xc1900223. Para fazer isso, primeiro você precisa verificar a velocidade da sua internet. Você pode usar estes Teste de velocidade da Internet Sites para verificar se sua internet está estável ou não. Se sua internet estiver lenta, aqui está um guia para você aumente a velocidade da sua internet no Windows.

Desligue a conexão medida

Uma conexão medida também pode causar esse problema, pois limita seu acesso à Internet. Desligue a conexão medida da rede à qual você está conectado e tente instalar as atualizações. Veja como fazer isso-

aperte o Windows + eu atalho de teclado; isso abrirá o Configurações .

Clique no Rede e Internet guia no painel esquerdo e, em seguida, em Wi-fi.

Em seguida, clique no seu Wi-Fi Propriedades .

Desligue o botão de alternância ao lado do Conexão limitada .

Depois disso, tente instalar a atualização novamente.

Os problemas com o Windows Update podem ser facilmente corrigidos executando o Solucionador de problemas do Windows Update. Para executar este solucionador de problemas, siga as etapas abaixo-

Clique no Começar ícone e depois em Configurações .

Debaixo de Sistema guia, clique em Solucionar problemas .

A seguir, clique em Outros solucionadores de problemas .

Clique no Correr botão ao lado atualização do Windows .

Deixe o solucionador de problemas fazer seu trabalho e veja se o problema foi corrigido ou não.

Se o serviço Windows Update não iniciar, isso também pode ocorrer por meio do erro do Windows Update 0xc1900223. Tente reiniciar o serviço Windows Update para corrigir o problema. Abaixo estão as etapas para corrigi-lo-

aperte o janelas Tipo de chave Serviços e pressione Digitar .

Procurar atualização do Windows serviço na janela Serviços.

Clique com o botão direito no serviço e depois clique em Propriedades .

Clique no menu suspenso ao lado de Tipo de inicialização e selecione Automático .

Se o Status do serviço não é Correndo em seguida, clique no Começar botão.

Depois disso, clique em Aplicar e depois OK para salvar as alterações.

Os componentes do Windows Update desempenham um papel importante no download e instalação da atualização. Se algo der errado com eles, isso pode causar um erro de atualização. Redefina os componentes do Windows Update seguindo as etapas abaixo para solucionar o erro-

Abra o Menu Iniciar e procure por Prompt de comando . Clique com o botão direito no prompt de comando e depois em Executar como administrador .

O prompt do UAC será aberto; Clique em Sim continuar.

Depois disso, execute os seguintes comandos um após o outro para redefinir os componentes de atualização- parada de rede wuauserv parada de rede cryptSvc bits de parada líquidos parada de rede msiserver ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old ren C:\Windows\System32\catroot2Catroot2.old net start wuauserv início líquido cryptSvc bits iniciais líquidos net start msiserver

Depois de executar os comandos acima, reinicie o PC e tente atualizar o Windows novamente.

Liberar cache DNS

O cache DNS também pode causar o erro 0xc1900223 do Windows Update. Tente limpar o cache DNS para ver se isso resolve o problema.

Correr Prompt de comando como administrador para continuar.

Execute os comandos fornecidos abaixo para liberar o DNS- ipconfig /flushdns ipconfig /registerdns ipconfig /liberação ipconfig /renovar



Feche a janela do prompt de comando e reinicie o seu PC.

Assim que o seu PC inicializar, tente instalar a atualização novamente.

Execute a verificação SFC e DISM

Se você estiver tendo problemas para baixar o Windows Update, isso pode ser devido a arquivos de sistema corrompidos. Para consertar, você pode tentar executar a verificação SFC em seu sistema. Veja como-

aperte o Janelas + R combinação de teclas, digite DMC e pressione Comando + Shift + Enter chave. Clique em Sim quando o prompt do UAC aparecer.

No prompt de comando, execute o seguinte comando SFC-

Depois disso, reinicie o seu PC.

A verificação SFC deve funcionar e você poderá atualizar o Windows sem nenhum problema. Se isso não ajudar, você pode tentar executar a verificação DISM.

Primeiro, inicie o Prompt de comando com privilégios administrativos.

Agora, execute os seguintes comandos para executar a verificação DISM- DISM /Online /Imagem de limpeza /CheckHealth DISM /Online /Imagem de limpeza /ScanHealth DISM /Online /Imagem de limpeza /RestoreHealth

Feche o prompt de comando e reinicie o seu PC.

Se ainda estiver enfrentando problemas para baixar a atualização, você pode baixá-la manualmente do Catálogo do Microsoft Update. Para baixar e instalar manualmente a atualização do Catálogo do Microsoft Update, siga as etapas abaixo-

aperte o Windows + eu combinação de teclas e clique no botão atualização do Windows guia no painel esquerdo.

Clique em Verifique se há atualizações e anote o número KB ao lado da atualização que deseja instalar em seu sistema.

Vá para o Catálogo do Microsoft Update site no seu navegador.

Na barra de pesquisa, digite o número da KB e clique no botão Procurar botão.

Procure a atualização correta para o seu sistema e clique no botão Download botão para baixar a atualização.

Observação- Certifique-se de baixar a versão de atualização correta para a arquitetura do seu sistema, ou seja, 32 ou 64 bits.

Depois que a atualização for baixada, você poderá instalá-la manualmente em seu sistema.

Você pode usar a ferramenta de criação do Windows Media não apenas para criar uma unidade de mídia inicializável para o Windows, mas também para atualizar o Windows para a versão mais recente. Se você estiver enfrentando o erro do Windows Update 0xc1900223, impedindo que você obtenha a atualização mais recente do Windows, você pode use a ferramenta de criação de mídia para atualizar o Windows para a versão mais recente.

Conclusão

Preso com o erro do Windows Update 0xc190023 e não consegue instalar as atualizações mais recentes? Se você estiver enfrentando esse problema repetidamente e ele estiver impedindo você de obter a atualização do Windows em seu PC, o guia acima deve ajudá-lo a corrigi-lo.

